Гороскоп на 26 августа

Овен

Лучше не спешить с решениями. В первой половине дня может быть сложно сориентироваться в ситуации, понять, как стоит действовать. Важно не пойти на поводу у мимолетных желаний, не поддаться эмоциям. Если вы будете руководствоваться здравым смыслом, то не только сможете избежать ошибок, но и продвинетесь к своим самым важным целям.

Вторая половина дня пройдет спокойно и плодотворно. Она подойдет для того, чтобы вернуться к старым планам, осуществить то, что было задумано давным-давно. Вам наверняка помогут друзья и другие близкие люди.

Телец

В начале дня стоит быть осторожнее в общении. В это время сложно будет составить верное впечатление о новых знакомых, да и правильно понять старых окажется непросто. Конфликтов удастся избежать, но возможно некоторое охлаждение в отношениях, которые для вас важны. Не спешите что-то предпринимать, ситуация вскоре изменится к лучшему.

Вторая половина дня обещает многим Тельцам приятные сюрпризы. Вероятны хорошие новости. Могут удачно решится вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Денежные поступления из неожиданных источников позволят сделать какие-то незапланированные покупки.

Близнецы

Начало дня будет насыщенным. Это время хорошо подойдет для обсуждения важных вопросов и рабочих планов. Вы быстро найдете общий язык с новыми знакомыми, завоюете симпатии возможных союзников. Не исключены предложения, касающиеся смены работы или начала долгосрочного сотрудничества.

Вторая половина дня сложится спокойнее. Вы сможете сосредоточиться на каких-то семейных делах, помочь близким, провести время с теми, кто вам особенно дорог. Легко будет даваться учеба, вы разберетесь во многих сложных вопросах.

Рак

Не переоценивайте свои возможности. Сегодня вам многое по силам, но все же есть задачи, которые едва ли удастся решить в одиночку. Подумайте, к кому вы могли бы обратиться за помощью. Не исключено, что люди, которые готовы стать вашими самыми надежными союзниками, сейчас находятся совсем рядом.

Вероятны хорошие новости, долгожданные известия от людей, о которых вы беспокоились. Будет возможность восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вечер порадует влюбленных Раков: их ждут романтические сюрпризы.

Лев

Начало дня будет насыщенным и интересным. Это время подойдет для реализации смелых идей. Вы на многое взглянете по-новому, поэтому будет шанс решить вопросы, над которыми окружающие долго ломали голову. Вероятны удачные совпадения. Они помогут добиться профессиональных успехов.

Вторая половина дня окажется довольно беспокойной. Вам предстоит одновременно решать вопросы личного и профессионального характера, исправлять чужие ошибки, разбираться в том, что прежде казалось сложным. Не падайте духом и не волнуйтесь – все получится.

Дева

Начало дня подойдет для решения важных рабочих вопросов. Вы увидите возможности, которых прежде не замечали. Может выясниться, что достичь многих целей гораздо проще, чем все думали раньше. Стоит быстрее перейти от размышлений и обсуждений к конкретным действиям, чтобы не упустить подходящий момент для реализации задуманного.

Удачной будет и вторая половина дня, однако в это время стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов. В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций, общение с близкими подарит массу позитивных эмоций.

Весы

Старайтесь не поддаваться на провокации. Это будет не так-то просто, особенно в первой половине дня. Но опыт и здравый смысл помогут справиться с задачей, а позже вы не раз похвалите себя за то, что повели себя правильно. Серьезные вопросы стоит решать самостоятельно. К сожалению, сегодня даже на проверенных союзников едва ли можно положиться.

Вторая половина дня порадует хорошими новостями издалека. А еще она будет благоприятной для общения с людьми, отношения с которыми в последнее время складывались непросто. Все наладится.

Скорпион

День хорошо подойдет для работы. Неважно, сосредоточитесь ли вы на решении привычных задач или возьметесь за что-то новое: в любом случае звезды будут на вашей стороне, поэтому удастся быстро достичь первых успехов. Вы сможете укрепить существующие деловые связи и найти новых союзников. Отношения, которые сегодня начнутся как чисто профессиональные, могут со временем принять неформальный характер.

Не спешите с решением финансовых вопросов. Это особенно важно во второй половине дня: покупки и сделки едва ли будут выгодными.

Стрелец

В начале дня будет особенно важно не спешить и держать эмоции под контролем. Если вы поддадитесь каким-то мимолетным порывам, то наверняка пожалеете об этом позже. Важна осторожность в общении. Старайтесь не говорить лишнего, не делиться непроверенной информацией.

Влияние позитивных тенденций со временем усилится. Вторая половина дня порадует. Откроются новые возможности, будет шанс удачно завершить дело, казавшееся почти безнадежным. Хорошо пройдут свидания, вероятны романтические сюрпризы.

Козерог

День будет спокойным, не слишком плодотворным, но все же приятным. Лучше сосредоточиться на завершении дел, начатых раньше, чем браться за что-то новое. Деловые переговоры могут пройти не так удачно, как вам хотелось бы, но позже удастся вновь обсудить поднятые сегодня темы, и все сложится гораздо лучше.

Стоит быть внимательнее при решении любых вопросов, связанных с деньгами. Поспешность и неосторожность могут стать причиной неоправданных расходов, досадных потерь. Старайтесь не переутомляться. Во второй половине дня особенно полезно будет сделать небольшую паузу и восстановить силы.

Водолей

Что бы вы ни планировали, имейте в виду: добиться нужного результата будет проще, если вы станете действовать самостоятельно. Даже договориться с проверенными союзниками сегодня едва ли удастся быстро, возможны напряженные моменты в общении, обиды и взаимные претензии.

День будет благоприятным для учебы и творчества. Вы быстро запомните все, что может пригодиться, сделаете правильные выводы из полученной информации. Вечером вероятны денежные поступления. Не спешите тратить полученное: спонтанные покупки едва ли будут удачными.

Рыбы

День будет не самым простым, но исключительно плодотворным. Вы не упустите возможность достичь давно поставленных целей, осуществить то, что было задумано раньше. Звезды будут на вашей стороне, и получится даже то, что прежде казалось почти невозможным. Не всегда будет легко договориться с окружающими. Но если вас не пойдут и не поддержат, вы отлично справитесь сами.

Вечер подойдет для поездок. Неважно, отправитесь ли вы в дорогу с какой-то определенной цели или просто в надежде весело провести время; в любом случае разочарованы вы не будете.

По материалам horo.mail.ru.