Гороскоп на 24 августа

Овен

Благоприятный день, отлично подходящий для решения многих сложных вопросов. Вам пригодится информация, полученная раньше. Именно благодаря ей вы не допустите ошибок, быстро сделаете правильный выбор. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: подходящее время для покупок и сделок наступит несколько позже.

Не так-то просто будет понять, что на душе у окружающих. Даже в общении с близкими возможны напряженные моменты. Но вы постараетесь разрядить обстановку, не допустите серьезных конфликтов и горячих споров, которые могли бы надолго испортить отношения.

Телец

Начинайте день с дел, которые раньше казались особенно сложными. Звезды поддержат вас и все сложится именно так, как нужно, или даже лучше. Могут неожиданно появиться новые задачи, но вы быстро справитесь с их решением. Будет шанс сделать удачные покупки, заключить сделки, которые принесут прибыль.

Вторая половина недели – время размышлений о важном. Не исключено, что вы получите информацию, которая поможет по-новому взглянуть на привычные вещи. Вероятны необычные встречи. Приятное знакомство может положить начало дружеским или романтическим отношениям.

Близнецы

Не торопитесь. День сложится удачно, если вы не станете принимать поспешных решений. Это особенно важно для тех, кто занят сложной и ответственной работой и стремится подняться по карьерной лестнице. Окружающие будут охотно давать советы, но лучше прислушиваться к подсказкам интуиции: они принесут куда больше пользы.

Найти общий язык с близкими людьми не всегда будет просто. Вас могут понимать неправильно даже те, кому хорошо известны ваши взгляды на жизнь, идеи и планы. Лучше не вести долгих споров, а просто подождать немного. Вскоре всем станет ясно, что вы были правы.

Рак

Благоприятный день для сложной и важной работы, решения серьезных вопросов. Вы не станете витать в облаках, правильно оцените и ситуацию в целом, и свои силы, и трудности, с которыми можете столкнуться. Ваши профессиональные планы заинтересуют влиятельных людей. Если вы поведете себя правильно, то их поддержка окажется очень кстати.

Старайтесь не смешивать деловые и личные отношения. Не стоит и обсуждать рабочие проблемы с теми, кто не может помочь в их решении. Вечер подойдет для короткой развлекательной поездки, вам полезно будет сменить обстановку.

Лев

Не откладывайте важные встречи и серьезные разговоры. Первая половина дня будет благоприятной для общения, в это время вы с кем угодно сможете договориться. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались. Некоторые Львы получат заманчивые предложения о сотрудничестве.

Вторая половина дня пройдет спокойно. Серьезных проблем она не принесет, но и больших успехов не обещает. Можно посвятить ее учебе: вы быстро разберетесь в непростых вопросах, легко запомните новую информацию.

Дева

Непросто будет настроиться на серьезный лад в начале дня. Может показаться, что все проблемы решатся сами собой, а от вас требуется лишь не мешать им в этом. Но все совсем наоборот: нужны что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Так что начинайте действовать. Вам охотно помогут давние союзники или новые друзья.

Вторая половина дня подойдет для серьезных дел, а также для встреч с людьми, на которых нужно произвести хорошее впечатление. Вы обратите внимание на мелочи, ускользнувшие от других, поэтому не допустите ошибок.

Весы

Неплохой день, хоть и не слишком плодотворный. Он подойдет для того, чтобы разобраться с мелкими делами, накопившимися за последнее время, и завершить то, что было начато давным-давно. Полезно будет посоветоваться с давними знакомыми, проверенными союзниками. Они не раз подскажут вам, как лучше действовать.

Первая половина дня едва ли принесет какие-то важные известия, а вот во второй в них не будет недостатка. Полученная информация поможет вам решить, куда двигаться дальше. Вероятны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Скорпион

Сохранять спокойствие сегодня будет непросто. Эмоциональный фон нестабилен, настроение может меняться из-за любого пустяка. Старайтесь не принимать важных решений под влиянием мимолетных переживаний, дайте себе время все обдумать. Стоит быть осторожнее в общении, особенно с людьми, которые вам очень дороги. Резкие слова, обидное критическое замечание могут испортить отношения.

День подойдет для того, чтобы решить какие-то рутинные вопросы, завершить мелкие дела. Можно заняться оформлением документов, обратиться в государственные организации. Тут проблем не возникнет.

Стрелец

День будет ярким и интересным. Вы с энтузиазмом возьметесь за новые дела, не побоитесь трудностей, которые могут возникнуть, быстро добьетесь первых успехов. Вероятны интересные знакомства, необычные встречи. Вы сами удивитесь тому, как легко будет ладить с совсем не похожими на вас людьми.

Можно заключать сделки: интуиция подскажет, как лучше распорядиться деньгами. Удачными будут и покупки, и неважно, планировались ли они заранее. Вторая половина дня подойдет для встречи с друзьями или романтического свидания.

Козерог

Вряд ли удастся совершенно избежать суеты, но вы все же постарайтесь. Даже если сразу несколько дел будут требовать внимания, лучше не путаться решить все вопросы одновременно: велик риск что-то упустить или перепутать. Не отказывайтесь от помощи, если ее предложат друзья или давние союзники.

День хорошо подойдет для неформального общения, встреч в непринужденной обстановке. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из особенно близких вам людей. Не исключены и приятные события в семье.

Водолей

Стоит запастись терпением. События сегодня могут развиваться медленнее, чем вам хотелось бы, и едва ли на это удастся как-то повлиять. Окружающие не всегда будут понимать вас правильно, так что готовьтесь несколько раз объяснять то, что кажется простым.

В остальном же день сложится удачно. Вы хорошо справитесь и с привычной работой, и с новыми делами, потому что постараетесь ко всему подойти творчески и не станете довольствоваться решениями, лежащими на поверхности. На новых знакомых легко будет произвести хорошее впечатление. Неудивительно, что кто-то влюбится с первого взгляда.

Рыбы

Не спешите делиться с окружающим своим мнением по всем вопросам. Сегодня необдуманные слова могут всерьез вам навредить. А вот внимательно слушать других очень полезно: можно случайно узнать то, что от вас долго старались скрыть. Информация, полученная в этот день, пригодится вам в ближайшее время.

Вероятно, вам придется заниматься какими-то довольно утомительными и не слишком интересными делами. Справитесь вы с ними неплохо, но после этого наверняка захочется развеяться и отвлечься от забот. И такая возможность будет: друзья пригласят вас в интересное место или придут в гости.

По материалам horo.mail.ru.