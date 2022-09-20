Гороскоп на 20 сентября

Овен

Пришло время показать, на что вы способны. Этот день отлично подойдет для того, чтобы проявить инициативу в делах. Наверняка найдутся желающие помочь вам, присоединиться к осуществлению ваших планов. Появятся новые союзники, которые со временем станут вашими настоящими друзьями.

День будет благоприятным и с точки зрения личных отношений. Люди, с которыми прежде было непросто ладить, будут на удивление сговорчивы. Можно обсуждать семейные планы: быстро найдется решение, которое понравится всем.

Телец

Вам будет особенно легко найти общий язык с окружающими, догадаться, к чему они стремятся и чего ждут от вас. Это пригодится на деловых переговорах. Вы быстро поймете, как нужно себя вести, чтобы все быстро согласились на ваши условия. У самых деятельных Тельцов будет шанс подняться по карьерной лестнице. Неплохие идеи появятся у тех, кто занят бизнесом. Но приступить к их осуществлению вы сможете лишь через несколько дней.

Вечер стоит провести с близкими: это порадует и вас, и их. Можно навестить друзей или позвать их в гости, в любом случае будет весело.

Близнецы

Лучше ничего не откладывать надолго. Вам предстоит многое сделать, так не тратьте же время напрасно. Первая половина дня подойдет для решения сложных задач, в том числе таких, которые оказались не по силам другим. Вам пригодится умение импровизировать, идти к цели своим путем и видеть то, что раньше оставалось незамеченным.

Будьте снисходительны к окружающим и старайтесь не раздражаться, если кто-то за вами не поспевает. Не все могут также быстро, как вы, ориентироваться в новой ситуации и находить ответы на все вопросы.

Рак

День необычных идей. Сначала они даже вам самим могут показаться слишком смелыми и далекими от реальности. Однако пройдет совсем немного времени, и станет ясно: осуществить задуманное можно, если потрудиться и найти надежных помощников. Ими, скорее всего, станут люди, которые поддерживали вас и раньше.

Для близких сегодня ваше внимание будет особенно важным. Поэтому найдите время для общения с ними, даже если у вас будет много дел. Вторая половина дня подойдет для романтической встречи в необычной обстановке.

Лев

День подойдет для решения сложных вопросов. Вы обратите внимание на то, чего прежде не замечали, и быстро поймете, как нужно действовать. Не потребуется много времени, чтобы сориентироваться в новой ситуации: интуиция будет острой, вы прислушаетесь к ее подсказкам.

Не всегда будет просто ладить с окружающими. Особенно напряженно могут складываться деловые отношения. Коллеги не всегда будут понимать вас правильно, а вы не захотите вести с ними долгие разговоры. Но открытого конфликта все же удастся избежать. А дома разрядить обстановку вам помогут доброжелательность и чувство юмора.

Дева

День подойдет для важных встреч, общения с людьми, на которых вы хотели бы произвести благоприятное впечатление. Неважно, о чем пойдет речь. В любом случае удастся быстро договориться обо всем, не будет поводов для разногласий и споров. Вероятны необычные предложения. Вы согласитесь на них без долгих раздумий и не пожалеете об этом.

Удастся решить какие-то семейные проблемы, поддержать близкого человека, оказавшегося в сложной ситуации. Вечер может принести сюрпризы, в том числе романтические. Не исключено, что вы услышите от любимого человека именно те слова, которых давно ждали.

Весы

День будет беспокойным. Готовьтесь заниматься несколькими делами сразу: только так вы сможете успеть все, что запланировали. Не исключено, что придется решать чужие проблемы, исправлять ошибки, допущенные другими. Но вы отнесетесь к этому философски, не станете сердиться и раздражаться. Это произведет впечатление на окружающих, многие захотят с вами подружиться.

В первой половине дня вам будет нетрудно сохранять самообладание, а вот во второй вы можете волноваться из-за пустяков, всерьез переживать из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Постарайтесь настроиться на оптимистический лад. Поводы для радости наверняка найдутся.

Скорпион

Постарайтесь ни с кем не поссориться в начале дня. Это будет довольно сложно, поскольку окружающие могут как будто специально провоцировать вас, нарочно выводить из равновесия. Но если вы справитесь с эмоциями, то вскоре поймете, как стоит себя вести, чтобы отношения наладились, стали более гармоничными.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День будет благоприятным для покупок, заключения сделок. Удачно решатся финансовые вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких.

Стрелец

Возьмитесь за то, что прежде казалось очень сложным, почти невозможным: вероятно, сегодня у вас все получится. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше. Благодаря им вы не допустите даже мелких ошибок, быстро справитесь с тем, что у других отняло бы массу времени. Вероятны перемены к лучшему в деловых отношениях. Если вы прежде не ладили с кем-то из коллег, сегодня удастся найти общий язык.

Будет возможность побывать в каких-то интересных местах, посетить необычные мероприятия, познакомиться с людьми, о которых вы много слышали. Ваше обаяние на многих произведет впечатление.

Козерог

Если на этот день у вас запланированы важные дела, старайтесь рассчитывать только на свои силы. Окружающие наверняка захотят помочь, но едва ли сразу поймут, что именно от них требуется. Вы гораздо быстрее добьетесь цели, если будете действовать самостоятельно.

Хорошо сложатся поездки, и неважно, с какой целью вы отправитесь в дорогу. Вдали от дома вероятны приятные встречи, знакомства, которые натолкнут вас на интересные мысли. Некоторые Козероги заключат очень удачные сделки. Не исключены подарки, в том числе весьма ценные.

Водолей

Старайтесь не переутомляться. Это не лучший день для сложной утомительной работы, встреч с людьми, общение с которыми дается вам тяжело. Лучше запланировать какие-то интересные дела, сосредоточиться на том, что вас действительно радует. Старайтесь не принимать мелкие неприятности близко к сердцу; в любом случае они скоро останутся в прошлом.

Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Не спешите с покупками и сделками, не участвуйте в сомнительных авантюрах. Любые предложения, поступающие сегодня, стоит как следует обдумать.

Рыбы

Вы добьетесь успеха, если проявите настойчивость. Поначалу не все будет складываться удачно. Не исключено, что придется изменить планы, отложить начатые дела ради более важных и срочных. Но вы сохраните спокойствие и будете внимательны, поэтому ничего не упустите, не забудете и не перепутаете.

Старайтесь быть внимательнее к тем, кто вам дорог; сегодня это особенно важно. Лучше избегать споров с близкими, отложить обсуждение вопросов, из-за которых и раньше было много разногласий. На вечер стоит запланировать что-нибудь особенно приятное: позитивные эмоции лишними не будут.

По материалам horo.mail.ru.

Гороскоп на 20 сентября

Овен

Пришло время показать, на что вы способны. Этот день отлично подойдет для того, чтобы проявить инициативу в делах. Наверняка найдутся желающие помочь вам, присоединиться к осуществлению ваших планов. Появятся новые союзники, которые со временем станут вашими настоящими друзьями.

День будет благоприятным и с точки зрения личных отношений. Люди, с которыми прежде было непросто ладить, будут на удивление сговорчивы. Можно обсуждать семейные планы: быстро найдется решение, которое понравится всем.

Телец

Вам будет особенно легко найти общий язык с окружающими, догадаться, к чему они стремятся и чего ждут от вас. Это пригодится на деловых переговорах. Вы быстро поймете, как нужно себя вести, чтобы все быстро согласились на ваши условия. У самых деятельных Тельцов будет шанс подняться по карьерной лестнице. Неплохие идеи появятся у тех, кто занят бизнесом. Но приступить к их осуществлению вы сможете лишь через несколько дней.

Вечер стоит провести с близкими: это порадует и вас, и их. Можно навестить друзей или позвать их в гости, в любом случае будет весело.

Близнецы

Лучше ничего не откладывать надолго. Вам предстоит многое сделать, так не тратьте же время напрасно. Первая половина дня подойдет для решения сложных задач, в том числе таких, которые оказались не по силам другим. Вам пригодится умение импровизировать, идти к цели своим путем и видеть то, что раньше оставалось незамеченным.

Будьте снисходительны к окружающим и старайтесь не раздражаться, если кто-то за вами не поспевает. Не все могут также быстро, как вы, ориентироваться в новой ситуации и находить ответы на все вопросы.

Рак

День необычных идей. Сначала они даже вам самим могут показаться слишком смелыми и далекими от реальности. Однако пройдет совсем немного времени, и станет ясно: осуществить задуманное можно, если потрудиться и найти надежных помощников. Ими, скорее всего, станут люди, которые поддерживали вас и раньше.

Для близких сегодня ваше внимание будет особенно важным. Поэтому найдите время для общения с ними, даже если у вас будет много дел. Вторая половина дня подойдет для романтической встречи в необычной обстановке.

Лев

День подойдет для решения сложных вопросов. Вы обратите внимание на то, чего прежде не замечали, и быстро поймете, как нужно действовать. Не потребуется много времени, чтобы сориентироваться в новой ситуации: интуиция будет острой, вы прислушаетесь к ее подсказкам.

Не всегда будет просто ладить с окружающими. Особенно напряженно могут складываться деловые отношения. Коллеги не всегда будут понимать вас правильно, а вы не захотите вести с ними долгие разговоры. Но открытого конфликта все же удастся избежать. А дома разрядить обстановку вам помогут доброжелательность и чувство юмора.

Дева

День подойдет для важных встреч, общения с людьми, на которых вы хотели бы произвести благоприятное впечатление. Неважно, о чем пойдет речь. В любом случае удастся быстро договориться обо всем, не будет поводов для разногласий и споров. Вероятны необычные предложения. Вы согласитесь на них без долгих раздумий и не пожалеете об этом.

Удастся решить какие-то семейные проблемы, поддержать близкого человека, оказавшегося в сложной ситуации. Вечер может принести сюрпризы, в том числе романтические. Не исключено, что вы услышите от любимого человека именно те слова, которых давно ждали.

Весы

День будет беспокойным. Готовьтесь заниматься несколькими делами сразу: только так вы сможете успеть все, что запланировали. Не исключено, что придется решать чужие проблемы, исправлять ошибки, допущенные другими. Но вы отнесетесь к этому философски, не станете сердиться и раздражаться. Это произведет впечатление на окружающих, многие захотят с вами подружиться.

В первой половине дня вам будет нетрудно сохранять самообладание, а вот во второй вы можете волноваться из-за пустяков, всерьез переживать из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Постарайтесь настроиться на оптимистический лад. Поводы для радости наверняка найдутся.

Скорпион

Постарайтесь ни с кем не поссориться в начале дня. Это будет довольно сложно, поскольку окружающие могут как будто специально провоцировать вас, нарочно выводить из равновесия. Но если вы справитесь с эмоциями, то вскоре поймете, как стоит себя вести, чтобы отношения наладились, стали более гармоничными.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День будет благоприятным для покупок, заключения сделок. Удачно решатся финансовые вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких.

Стрелец

Возьмитесь за то, что прежде казалось очень сложным, почти невозможным: вероятно, сегодня у вас все получится. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше. Благодаря им вы не допустите даже мелких ошибок, быстро справитесь с тем, что у других отняло бы массу времени. Вероятны перемены к лучшему в деловых отношениях. Если вы прежде не ладили с кем-то из коллег, сегодня удастся найти общий язык.

Будет возможность побывать в каких-то интересных местах, посетить необычные мероприятия, познакомиться с людьми, о которых вы много слышали. Ваше обаяние на многих произведет впечатление.

Козерог

Если на этот день у вас запланированы важные дела, старайтесь рассчитывать только на свои силы. Окружающие наверняка захотят помочь, но едва ли сразу поймут, что именно от них требуется. Вы гораздо быстрее добьетесь цели, если будете действовать самостоятельно.

Хорошо сложатся поездки, и неважно, с какой целью вы отправитесь в дорогу. Вдали от дома вероятны приятные встречи, знакомства, которые натолкнут вас на интересные мысли. Некоторые Козероги заключат очень удачные сделки. Не исключены подарки, в том числе весьма ценные.

Водолей

Старайтесь не переутомляться. Это не лучший день для сложной утомительной работы, встреч с людьми, общение с которыми дается вам тяжело. Лучше запланировать какие-то интересные дела, сосредоточиться на том, что вас действительно радует. Старайтесь не принимать мелкие неприятности близко к сердцу; в любом случае они скоро останутся в прошлом.

Стоит быть осторожнее во всем, что связано с деньгами. Не спешите с покупками и сделками, не участвуйте в сомнительных авантюрах. Любые предложения, поступающие сегодня, стоит как следует обдумать.

Рыбы

Вы добьетесь успеха, если проявите настойчивость. Поначалу не все будет складываться удачно. Не исключено, что придется изменить планы, отложить начатые дела ради более важных и срочных. Но вы сохраните спокойствие и будете внимательны, поэтому ничего не упустите, не забудете и не перепутаете.

Старайтесь быть внимательнее к тем, кто вам дорог; сегодня это особенно важно. Лучше избегать споров с близкими, отложить обсуждение вопросов, из-за которых и раньше было много разногласий. На вечер стоит запланировать что-нибудь особенно приятное: позитивные эмоции лишними не будут.

По материалам horo.mail.ru.