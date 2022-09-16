Гороскоп на 16 сентября

Овен

Старайтесь сохранять самообладание и держать себя в руках. Важно не горячиться, если что-то идет по плану, действовать спокойно и последовательно. День больше подойдет для завершения старых дел, чем для того, чтобы взяться за что-то новое. Старайтесь чаще опираться на свой опыт. Многие задачи, которые потребуют внимания сегодня, схожи с решенными раньше.

Стоит быть осторожнее в финансовых делах. Лучше не принимать решения о сделках, не брать на себя серьезных обязательств. А вот с точки зрения личных отношений день будет неплохим. Общение с близкими вас порадует, да и новые знакомства не исключены.

Телец

В первой половине дня возможны какие-то мелкие неприятности, недоразумения. Переживать из-за них не стоит. Вы наверняка найдете способ справиться с ситуацией, добиться успеха. Сосредоточьтесь на самом важном и старайтесь не отвлекаться, не позволяйте окружающим сбить вас с толку.

Вторая половина дня сложится удачно. Она откроет новые возможности перед теми, кто стремится к профессиональному росту, хочет привлечь внимание к своим победам. Удачным это время будет и для влюбленных Тельцов. Их ждут очень приятные сюрпризы.

Близнецы

Начало дня будет вдохновляющим. Это отличное время для того, чтобы взяться за какое-то серьезное и сложное дело. Вы быстро поймете, как достичь в нем успеха, не допустите серьезных ошибок, даже если кто-то будет пытаться сбить вас с толку. Вероятно удачное решение финансовых вопросов, из-за которых в последнее время было немало беспокойства.

Вторая половина дня подойдет для решения непростых вопросов. Там, где требуются фантазия и изобретательность, вам не будет равных. Идеи, которые появятся у вас, многим понравятся.

Рак

На начало дня лучше не планировать важных и сложных дел. Даже решение простых и хорошо знакомых задач потребует больших усилий, чем обычно, да и времени отнимет немало. Возможны недоразумения и споры на работе, проблемы в оформлении документов.

Вторая половина дня будет иной – удачной и плодотворной. Вы хорошо справитесь с работой, которая другим оказалась не по силам. Это время будет благоприятным и с точки зрения романтических отношений. Многих Раков ждут подарки и сюрпризы, которые запомнятся им надолго.

Лев

На этот день можно запланировать важные деловые встречи, серьезные переговоры. Очень разные люди прислушаются к вашему мнению. Не исключено, что вы найдете новых союзников, которые со временем станут настоящими друзьями. Вероятны неожиданные денежные поступления, возможны удачные сделки.

Начало дня подойдет для творческих занятий, а также для учебы. Позже можно будет сосредоточиться на работе с документами, решении организационных вопросов. Семейные дела тоже могут потребовать внимания. Не исключено, что потребуются какие-то незапланированные расходы.

Дева

Подходящий день для того, чтобы восстанавливать справедливость, наводить порядок, менять жизнь к лучшему. Вы сами удивитесь тому, сколько всего способны сделать в одиночку. Вряд ли кто-то захочет стоять у вас на пути. А вот желающие поучаствовать в реализации ваших идей наверняка найдутся. Многих привлечет ваше обаяние. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.

Вероятны неожиданные встречи, незапланированные визиты. Некоторые Девы смогут наладить отношения с людьми, с которыми были в ссоре. Правда, для этого нужно будет проявить инициативу.

Весы

Начало дня заставит понервничать. Могут нарушаться старые договоренности, вероятны сложности в общении. У людей, которые прежде отлично ладили, появятся претензии друг к другу. Потребуются все ваши дипломатические таланты, чтобы избежать конфликтов, наладить отношения со всеми.

Вторая половина дня подойдет для серьезных и ответственных дел. Никто не запутает вас и не собьет с толку, ничто не помешает достичь успеха. Вероятны удачные совпадения, удивительные встречи. Они помогут сделать то, на что вы долго не могли решиться.

Скорпион

Никуда не спешите. Этот день сложится удачным, если вы не станете торопиться, не будете пытаться немедленно достичь нужного результата. Не исключено, что придется вернуться к вопросам, которые вы считали решенными давным-давно. Некоторым Скорпионам к тому же предстоит исправлять чужие ошибки, наводить порядок там, где другие все запутали. Вы со всем справитесь, но это наверняка потребует усилий.

Вечер порадует встречей с человеком, по которому вы очень скучали. Даже если прежде между вами было немало разногласий, сейчас удастся найти общий язык. Несложно будет договориться о совместных действиях.

Стрелец

Относитесь серьезно ко всему, за что беретесь. Даже дела, с которыми вы в другое время справились бы без труда, сегодня потребуют внимания. Возможны недоразумения на работе, сложно будет избежать споров с коллегами и руководством. Не исключено, что напомнят о себе давние недоброжелатели, и придется снова давать им отпор.

Сегодня вам очень пригодится умение в любых обстоятельствах руководствоваться здравым смыслом, не поддаваться панике, даже когда все вокруг утратили равновесие. К концу дня всем станет ясно, что к вашему мнению стоит прислушаться.

Козерог

Подходящий день для сотрудничества, поиска единомышленников, участия в совместных проектах. Ладить с окружающими будет проще, чем обычно. Вас многие будут понимать с полуслова. Козероги-руководители решат кадровые вопросы и почувствуют себя гораздо увереннее. Вероятны денежные поступления.

В личных отношениях не все будет гладко. Возможны разногласия с близкими, недоразумения, споры. Вы все же найдете общий язык, но это потребует усилий. Подумайте, чем бы вы могли порадовать тех, кто вам дорог.

Водолей

Даже самые серьезные и важные вопросы сегодня стоит обсуждать в неформальной обстановке. Так и решение обязательно найдется, и разговор пройдет куда приятнее. Отношения, прежде носившие чисто деловой характер, станут более теплыми и непринужденными. У некоторых Водолеев появятся новые друзья.

Будьте осторожны там, где дело касается финансов. Сегодня вам свойственно несколько легкомысленное отношение к деньгам, поэтому есть опасность неудачных сделок, напрасных расходов, потерь. А вот в любви повезет – и это касается даже тех, кто успел в ней разочароваться.

Рыбы

Не поддавайтесь на провокации и старайтесь быть снисходительными к чужим слабостям. Возможны небольшие разногласия на работе и дома, отношения, прежде складывавшиеся неплохо, могут стать более напряженными. Но влияние позитивных тенденций будет со временем усиливаться, и уже к вечеру все наладится.

Следите за порядком во всем. Важно избегать суеты и неразберихи, по возможности придерживаться плана, составленного раньше. Не оставляйте без внимания деньги и документы, особенно в поездках.

По материалам horo.mail.ru.