Гороскоп на 16 мая

Овен

Утро отлично подойдет для того, чтобы еще раз обдумать планы. Возможно, вы заметите то, на что прежде не обращали внимания, и это поможет избежать ошибки. Будет шанс решить сложные рабочие вопросы. Не исключено, что помогут новые знакомые. Вы сразу поймете, в чем на них можно положиться.

Вторая половина дня подойдет для встреч с друзьями и другими близкими людьми. Удастся о многом поговорить. Можно спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникало много разногласий, и найти их решение. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Телец

Старайтесь не сердиться, когда кто-то не вовремя вмешивается в ваши дела или дает непрошенные советы. Это особенно важно в первой половине дня, когда пара резких замечаний может всем испортить настроение. Постепенно влияние позитивных тенденций будет усиливаться, а эмоциональный фон станет более стабильным.

Вторая половина дня пройдет очень плодотворно. Вы справитесь с делами, к которым долго не решались подступиться, во многом добьетесь успеха. Удачными будут встречи с потенциальными партнерами и работодателями – вы на всех произведете хорошее впечатление.

Близнецы

Не спешите с решениями. Первая половина дня едва ли подойдет для того, чтобы что-то кардинально менять в жизнь. Есть риск что-то упустить из виду, не заметить деталей, которые позже могут оказаться важными. Рядом будут люди, чей опыт может вам пригодиться, не стесняйтесь обращаться за советами.

Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: ее подсказки будут точными, благодаря им вы быстро добьетесь многих важных целей.

Рак

Важно настроиться на позитивный лад с самого начала дня. Это время может быть насыщенным, полным неожиданных событий. Не исключено, что нужно будет в спешке принимать решения, которые вы предпочли бы как следует обдумать. Успех во многом будет зависеть от того, уверены ли вы в своих силах, способны ли проявить настойчивость, если что-то не получается.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Легко будут завязываться новые знакомства. Вы на многих произведете хорошее впечатление, кто-то может даже влюбиться в вас с первого взгляда.

Лев

Не стоит переживать из-за трудностей, которые могут возникнуть в начале дня. Скорее всего, они не будут такими серьезными, как покажется поначалу, вы быстро со всем справитесь. Старайтесь больше общаться с теми, кто поддерживает вас и поднимает настроение: благодаря таким людям вы почувствуете себя гораздо лучше.

Вторая половина дня сложится удачно. Вы сможете и завершить то, что было начато раньше, и взяться за что-то совершенно новое. Вероятны приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания, которым вы будете очень рады.

Дева

Вы проявите настойчивость, и именно благодаря ей добьетесь своих целей. Не все будет даваться легко, не исключено, что на пути возникнут серьезные преграды. Но вы не откажетесь от своих планов, проявите изобретательность, найдете помощников, поддержка которых будет очень кстати.

День подойдет для важных разговоров. Удастся спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникало немало споров. Вы сможете найти общий язык даже с теми, с кем прежде никому не удавалось договориться. Недавние недоброжелатели поймут: с вами лучше сотрудничать и дружить, чем враждовать, и постараются наладить отношения.

Весы

Действуйте быстро, и вы успеете многое. Звезды сегодня будут на вашей стороне, и благодаря их поддержке вы добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Вероятны удачные совпадения, которые откроют перед вами новые возможности. Тут важно не растеряться, интуиция подскажет, как лучше действовать.

Вы легко поладите с новыми знакомыми, быстро понравитесь даже тем, кто обычно замечает только чужие недостатки. Гармонично будут складываться отношения с близкими, общение подарит массу позитивных эмоций.

Скорпион

Не требуйте от себя невозможного. Этот день может быть не слишком плодотворным; скорее всего, какое-то время придется потратить на пустяки. Некоторым Скорпионам будет очень полезно отвлечься от повседневных дел, побывать в каких-то новых местах или просто немного отдохнуть.

День хорошо подойдет для учебы и творческих занятий. Вы будете рады узнать что-то новое, не упустите возможность научиться тому, что вскоре пригодится. Вечер принесет необычные идеи, в реализации которых вам с удовольствием помогут близкие люди.

Стрелец

Будьте терпеливы с окружающими. Сегодня не со всеми легко будет найти общий язык, даже близкие порой могут понимать вас неправильно. Но вы постараетесь ни с кем не поссориться, найдете способ сгладить все острые углы. Любые важные вопросы лучше обсуждать во второй половине дня, в это время найти общий язык со всеми будет гораздо проще.

День хорошо подойдет для работы. Неважно, будете ли вы заниматься привычными делами или чем-то совершенно новым. В любом случае удастся добиться отличных результатов. Многие Стрельцы успеют сделать даже больше, чем ожидали.

Козерог

Беритесь за важные дела с самого утра, именно так будет проще добиться успеха. Вы справитесь с тем, что прежде не получалось, найдете ответы на многие непростые вопросы. Ваши начинания охотно поддержат самые разные люди. С кем-то из новых союзников вы вскоре подружитесь.

А вот с решением финансовых вопросов лучше не спешить. Тут вы можете выдавать желаемое за действительное. Стоит дважды обдумать любые сделки, которые вы собираетесь заключить. В других же сферах жизни будет преобладать влияние позитивных тенденций, вас ждут приятные сюрпризы и удачные совпадения.

Водолей

День необычных встреч, приятных знакомств, которые могут произвести на вас сильное впечатление. Некоторые Водолеи сегодня найдут новых союзников и деловых партнеров, договорятся о совместной работе над какими-то важными проектами. Будет возможность восстановить старые профессиональные связи.

Первая половина дня подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Позже вы сможете вернуться к уже знакомым делам. Справиться с ними будет нетрудно, вы не допустите даже незначительных ошибок.

Рыбы

Сохраняйте спокойствие. Вы справитесь с любыми трудностями, если будете руководствоваться здравым смыслом, не пойдете на поводу у мимолетных эмоций. Не всегда будет просто ладить с окружающими. Для обсуждения любых серьезных вопросов вторая половина дня подойдет лучше, чем первая.

Удачно сложатся поездки, и неважно, планировались ли они раньше или решение было принято в последнюю минуту. Не исключена неожиданная встреча с человеком, по которому вы в последнее время очень скучали. Влюбленных Рыб ждут приятные сюрпризы.

По материалам horo.mail.ru.