Гороскоп на 15 августа

Овен

Сохранить самообладание в начале дня будет непросто, но все же постарайтесь это сделать. В это время что-то может пойти не по плану, придется импровизировать и придумывать новое. Ваши идеи не сразу понравятся окружающим, но критиковать их всерьез вряд ли кто-то решится.

Середина дня принесет хорошие новости. Будет шанс добиться успеха в сложном деле, справиться с тем, что раньше не получалось. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся членов вашей семьи или других близких людей. Возможно, появится повод для маленького домашнего праздника.

Телец

Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят другие. Есть шанс узнать нечто важное, вовремя получить информацию, которая поможет избежать ошибок в делах. День подходит для деловых переговоров, встреч с потенциальными работодателями и деловыми партнерами. Вам легко будет и понравиться новым знакомым, и составить о них верное впечатление.

Хорошо сложатся поездки, и неважно, отправитесь ли вы в дорогу по какому-то конкретному делу или просто для того, чтобы приятно провести время. Будет шанс сделать удачные покупки, приобрести именно те вещи, которые вам давно хотелось иметь.

Близнецы

Старайтесь не переутомляться, избегайте стрессовых ситуаций. Это особенно важно в первой половине дня: слишком высокие нагрузки могут плохо сказаться и на вашем настроении, и на самочувствии. Подумайте, как упростить себе жизнь. Часть забот наверняка можно разделить с окружающими, многие будут рады вам помочь.

Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться, вы станете чувствовать себя заметно бодрее. До конца дня удастся завершить несколько сложных дел, начатых раньше. Порадует встреча со старыми друзьями. Возможны неожиданные подарки, приятные сюрпризы.

Рак

Не поддавайтесь на провокации в начале дня. Это определенно не лучшее время для общения: поладить с окружающими будет труднее, чем обычно, вас не всегда будут понимать правильно. Стоит сосредоточиться на делах, с которыми вы можете справиться самостоятельно. Тут вы наверняка добьетесь успеха.

Подходящий момент для обсуждения важных вопросов наступит позже. Вы получите какую-то полезную информацию, поймете, на чем стоит настаивать, а в чем лучше уступить. Вечер обещает денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Лев

Начинайте день с важных дел. В это время у вас будет шанс быстро справиться с решением важных задач, завершить то, над чем вы долго трудились. Ладить с окружающими будет нетрудно. Вы легко найдете союзников, наверняка получите помощь, если она потребуется.

Позже наступит подходящее время для общения с людьми, которые вам особенно дороги. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Останутся в пошлом разногласия с близкими, прежде заставлявшие вас переживать не на шутку. Многие Львы смогут помириться с теми, с кем были в ссоре.

Дева

Забот будет неожиданно много, и вы не сразу поймете, за что стоит взяться в первую очередь. Утром едва ли удастся избежать суеты и неразберихи, путаницы в делах. Не нервничайте. Если вы сохраните самообладание, то вскоре во всем разберетесь. Середина дня обещает приятные встречи, знакомства, которым вы будете очень рады.

Вечером нужно будет уделить внимание семейным делам. Не исключено, что ваша помощь понадобится кому-то из близких. Вероятны мелкие бытовые проблемы. Решить их окажется несложно. Правда, это может потребовать неожиданных расходов.

Весы

День будет насыщенным, порой утомительным, но очень интересным. Вам предстоит многое сделать. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, за что стоит взяться в первую очередь. Полезными окажутся и советы близких.

Утро будет благоприятным для общения. Вы сможете укрепить существующие деловые связи и завязать новые полезные знакомства. Позже многим Весам захочется побыть наедине с собой, уклониться от любых разговоров. Это время хорошо подойдет для учебы, сбора и анализа информации.

Скорпион

Не переживайте и не огорчайтесь, если что-то поначалу будет складываться не так, как хотелось бы. Сегодня вы едва ли сможете действовать по плану. Куда вероятнее, что нужно будет импровизировать, придумывать что-то новое. Появятся отличные идеи, осуществить их вам охотно помогут новые союзники.

Будет возможность побывать в каких-то интересных местах, познакомиться с людьми, которые совсем не вас не похожи. Вы узнаете много полезного, если будете внимательны. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным Скорпионам. Некоторые представители знака услышат признания, которых давно ждали.

Стрелец

День едва ли будет особенно плодотворным и вряд ли принесет головокружительные победы. Но пройдет он приятно, наверняка порадует вас и удачными совпадениями, и приятными встречами. Если вы сосредоточитесь на привычных делах, то быстро справитесь с ними. Неожиданных трудностей не возникнет.

Дома не возникнет разногласий. С членами семьи и другими близкими людьми вы легко договоритесь о чем угодно, даже самые смелые ваши идеи получат поддержку. Вечер подойдет для того, чтобы строить и обсуждать семейные планы.

Козерог

Не бойтесь принимать самые необычные предложения, если они кажутся вам интересными. Сегодня многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача, благодаря поддержке звезд вы добьетесь успеха. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не придется жалеть о сделках, заключенных сегодня.

Во второй половине дня что-то может пойти не по плану. Тут важно не растеряться, вовремя заметить и использовать те возможности, которые у вас появятся. Вы быстро примете верные решения, и чьи-то советы для этого едва ли потребуются.

Водолей

Удастся о многом поговорить с людьми, которые симпатичны вам и прежде не раз вас поддерживали. Помощь проверенных союзников будет очень кстати. Именно благодаря ей вы быстро справитесь даже с самыми сложными делами. Работы будет заметно больше, чем обычно, но вы правильно расставите приоритеты, не станете тратить время на пустяки.

Возможны хорошие новости издалека, известия от людей, о которых вы беспокоились. Не исключены и заманчивые предложения. Если их сделают давние знакомые, можно без долгих раздумий ответить согласием.

Рыбы

Действуйте быстро, тогда день будет не только интересным, но и очень плодотворным. Особенно благосклонны звезды будут к Рыбам, занятым решением финансовых вопросов. Такие представители знака быстро поймут, как лучше действовать, и смогут неплохо заработать. Но и остальные будут довольны тем, как все складывается.

Будет много интересных разговоров, и то, что вы узнаете, наверняка вскоре пригодится. Вторая половина дня – отличный повод для того, чтобы напомнить о себе давним деловым партнерам. Возможно, они снова предложат вам что-то интересное.

По материалам horo.mail.ru.