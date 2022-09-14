Гороскоп на 14 сентября

Овен

Старайтесь сохранять спокойствие, даже если день начнется не слишком удачно. Что-то может пойти не по плану, и, скорее всего, реализовать задуманное раньше окажется сложнее, чем вы ожидали. Но непреодолимых преград на пути не возникнет, просто вам придется немного схитрить, чтобы достичь цели.

Общение с близкими может потребовать больше терпения и самообладания, чем обычно. Не всегда вас сразу будут понимать правильно, даже простые вещи придется объяснять несколько раз. Однако конфликтов вы не допустите. Во второй половине дня отношения наладятся.

Телец

Стоит поспешить. Лучше не откладывать надолго дела и важные разговоры. Первая половина дня будет благоприятной, именно она подойдет для решения сложных вопросов и каких-то серьезных обсуждений. В это время вам будет проще расположить к себе окружающих, завоевать их доверие.

Вторая половина дня будет благоприятной для отдыха. Появится возможность отвлечься от повседневных забот, заняться чем-то новым и очень интересным. Вероятны хорошие новости издалека. Могут прийти в гости люди, по которым вы в последнее время очень скучали.

Близнецы

День наверняка вас порадует. Он обещает удачные совпадения, приятные сюрпризы. Возможны неожиданные подарки и денежные поступления. Можно браться за новые дела: вам не придется прикладывать серьезных усилий, чтобы добиться успеха. Многие Близнецы быстро справятся с тем, за что долго не решались взяться.

Могут появиться необычные идеи. Окружающим они поначалу покажутся странными, далекими от реальности. Но вскоре станет ясно, что вы придумали нечто гениальное. Тут-то и появятся желающие помочь в осуществлении задуманного.

Рак

День порадует приятными известиями и новыми перспективами в профессиональной сфере. Он подойдет и для самостоятельной работы, и для того, чтобы собрать команду единомышленников. Ваши лидерские качества сегодня будут проявляться особенно ярко, люди прислушаются к вашим идеям, охотно согласятся даже на необычные предложения.

Сложные дела лучше не откладывать: во второй половине дня станет заметно сложнее сосредоточиться, вас будут чаще отвлекать. Вечер обещает перемены к лучшему в личных отношениях. Он подойдет и для дружеской встречи, и для романтического свидания.

Лев

Вы многого добьетесь. Тратить время напрасно не захочется, вы сосредоточитесь на самых важных дела. Да, трудности могут возникнуть, но они не заставят вас отказаться от задуманного. Вероятны полезные знакомства. Будет шанс пообщаться с людьми, от которых многое зависит, и заинтересовать их своими планами.

Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию. Именно она подскажет, как лучше вести себя с окружающими, когда стоит проявить инициативу, а когда лучше просто уйти в тень и посмотреть, как будут развиваться события.

Дева

Уверенность в своих силах поможет вам добиться успеха даже там, где этого никто не ожидал. Удастся произвести хорошее впечатление на окружающих. Не станут исключением и те, кто прежде сомневался в ваших знаниях и талантах. Такие люди изменят мнение, постараются наладить отношения с вами.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не станете спешить с решениями, касающимися финансов, и правильно сделаете. Осторожность поможет избежать и потерь, и расходов, о которых вы бы потом пожалели.

Весы

Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Вы поймете, как решить вопросы, над которыми долго ломали голову, разберетесь с какими-то сложными делами, определитесь с планами. Будет возможность сделать полезные покупки, не потратив на это слишком много.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения. На это время можно планировать встречи с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Не скромничайте. Окружающим действительно будет интересно узнать о ваших победах и успехах, которых вы смогли достичь.

Скорпион

День будет насыщенным. События могут развиваться быстрее, чем вы ожидали. Не исключено, что какие-то решения придется приниматься в спешке, и тут интуиция поможет вам не ошибиться. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, о которых вы раньше много слышали. Непросто будет произвести хорошее впечатление, но вы справитесь и с этим.

Во второй половине дня станет сложнее ладить с окружающими: не всегда они будут понимать вас правильно, могут обижаться даже на безобидные замечания. Постарайтесь сгладить острые углы, это в ваших силах.

Стрелец

Важно действовать последовательно, избегать суеты и неразберихи. Сегодня многое будет зависеть именно от вашей способности держать себя в руках, не поддаваться на провокации, принимать взвешенные решения, даже когда все вокруг потеряли голову. Многим Стрельцам пригодится опыт, полученный раньше.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для решения финансовых вопросов. Вероятны удачные сделки, выгодные покупки. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Козерог

Будьте настойчивы, но не теряйте здравого смысла. Это один из тех дней, когда упрямство хорошо в меру. Не стоит тратить силы напрасно, пытаясь изменить ситуацию, если можно просто подождать наступления благоприятного момента. А еще сегодня лучше не концентрироваться на чем-то одном. В ваших силах решить несколько вопросов сразу, и этим стоит воспользоваться.

Единственная сфера, где стоит быть осторожнее – деньги. Здесь решения, которые первыми приходят в голову, едва ли будут удачными. Подумайте дважды, прежде чем заключать сделки, связывать себя какими-то финансовыми обязательствами.

Водолей

День будет непростым, но очень плодотворным. В первой его половине могут возникнуть трудности, однако они не напугают вас и не заставят отказаться от задуманного. Успешно пройдут деловые переговоры, если вы будете готовиться к ним серьезно, не станете полагаться на свое умение импровизировать и быстро находить нужные слова.

Во второй половине дня нужно будет сосредоточиться на домашних делах. Могут возникнуть какие-то бытовые проблемы, недоразумения, с которыми вам нужно будет разобраться самостоятельно. Это не займет много времени.

Рыбы

В начале дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Трудности могут возникнуть и на работе, и дома. Но вы со всем разберетесь, если не станете нервничать. Сохраняйте уверенность в себе. Именно она поможет вам и справиться с делами, и сохранить хорошие отношения с людьми, которые важны для вас.

Вторая половина дня порадует хорошими новостями. Скорее всего, они будут касаться именно того дела, об исходе которого вы в последнее время волновались. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

По материалам horo.mail.ru.