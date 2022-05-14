Гороскоп на 14 мая

Овен

В начале дня стоит быть внимательнее, особенно если вы планируете заняться делами, в которых вам может потребоваться помощь. Ладить с окружающими может быть сложнее, чем обычно. Вероятны мелкие разногласия, споры, которые выведут вас из равновесия. Со временем ситуация стабилизируется, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее.

Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Вы легко поладите с самыми разными людьми. Заметно лучше станут отношения, которые в последнее время складывались напряженно, заставляли переживать и нервничать.

Телец

Начать день стоит с обсуждения вопросов, касающихся финансов и имущества. Можно и планировать семейные дела: легко будет договориться с близкими. Не исключено, что неожиданно зайдут в гости друзья или напомнят о себе давние знакомые, по которым вы скучали.

Вторая половина дня – отличное время для решения непростых задач. Появятся хорошие идеи, удастся найти ответы на вопросы, в последнее время вызывавшие немало споров. Не исключены приятные сюрпризы, в том числе романтические. Можно делать небольшие покупки, вы не станете тратить деньги на пустяки.

Близнецы

Начните день с интересных дел: они вдохновят и поднимут настроение. Друзья и другие близкие люди охотно составят вам компанию, так что время вы проведете очень приятно. Это время подойдет и для небольших поездок. Многим Близнецам смена обстановки поможет по-новому взглянуть на привычные вещи.

Вторая половина дня – отличное время для привычных дел, решения каких-то текущих задач, а также завершения начатого раньше. Даже если забот будет много, вы не станете нервничать и волноваться, спокойно со всем справитесь.

Рак

За дела стоит взяться пораньше: именно первая половина дня сегодня будет особенно благоприятной, подходящей и для новых начинаний, и для завершения начатого раньше. Удачно сложатся небольшие поездки. Будет возможность повидаться с давними друзьями, провести время с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Все это поднимет вам настроение.

Позже нужно будет сосредоточиться на решении не самых интересных, но все же требующих внимания задач. Тут важно не отвлекаться. Если вы не допустите ошибок из-за невнимательности, то со всем справитесь быстро.

Лев

Начало дня отлично подойдет для общения с людьми, мнение которых для вас важно. Удастся обсудить многие серьезные вопросы, договориться о совместных действиях. Не появится поводов для разногласий. Вы сможете поладить даже с теми, к кому прежде никто не мог найти подход.

Вторая половина дня будет насыщенной. Скорее всего, в это время вам придется заниматься несколькими делами сразу, исправлять чужие ошибки, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Все это отнимет немало сил, но справитесь вы отлично.

Дева

Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания в начале дня. В это время лучше держаться в тени, особенно если у вас большие планы. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов, разговоры с людьми, с которыми вам всегда было непросто найти общий язык. Для всего этого гораздо лучше подойдет вторая половина дня, когда влияние позитивных тенденций заметно улучшится.

Вероятны какие-то мелкие недоразумения, необычные происшествия, которые повлияют на ваши планы. Непреодолимых преград не возникнет. Вы добьетесь того, к чему давно стремились.

Весы

Запаситесь терпением. Сегодня вам едва ли удастся осуществить свои планы так быстро, как хотелось бы. Вероятны задержки в делах, какие-то неожиданные затруднения. Сохраняйте оптимизм. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, поддержка звезд станет более ощутимой. Тогда-то и наступит подходящее время для новых начинаний.

Во второй половине недели могут появиться отличные идеи. Не исключено, что вы поймете, как превратить давнее хобби в источник дополнительного дохода. Это время хорошо подойдет для покупок и сделок.

Скорпион

Стоит быть осторожнее в начале дня. Это время определенно не подходит для того, чтобы соглашаться на какие-то сомнительные предложения, участвовать в рискованных авантюрах. Прежде, чем браться новое дело, обдумайте все как следует. Есть риск переоценить свои возможности, принять неверное решение.

Вторая половина дня будет легкой и удачной. Хорошо пройдут встречи с давними знакомыми, порадует возможность пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Неожиданные известия поднимут настроение.

Стрелец

Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня будет очень благоприятной и хорошо подойдет даже для самых сложных дел. Вы отлично справитесь с тем, что долго не получалось. Удастся не только решить какие-то собственные проблемы, но и помочь другим людям, столкнувшимся с трудностями.

Во второй половине дня сосредоточиться станет труднее, а окружающие будут чаще отвлекать вас. Не исключены какие-то мелкие разногласия с близкими. Однако до ссор дело не дойдет, обо всем удастся договориться.

Козерог

Не расстраивайтесь, если в начале дня что-то пойдет не по плану. Могут возникнуть какие-то мелкие проблемы, ради решения которых нужно будет отложить приятные встречи или дела, которыми вы давно хотели заняться. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться быстро, вскоре все неприятные моменты останутся в прошлом.

Вторая половина дня обещает приятные встречи. Не исключено и знакомство, с которого начнется долгая дружба или красивая романтическая история. Это время также подойдет для творческих занятий. Недостатка в хороших идеях не будет.

Водолей

Возьмитесь за то, что давно откладывали. Сегодня у вас будет шанс справиться со всеми сложными делами, решить вопросы, долго не дававшие покоя. Вы проявите настойчивость и во многом добьетесь успеха. Не упустите возможность побывать в новых местах: такие поездки вдохновят вас, поднимут настроение.

Благоприятным будет день и для общения. Те, с кем прежде никак не удавалось поладить, сами сделают первые шаги к сближению, постараются подружиться. Близкие найдут способ вас порадовать. Не исключены романтические сюрпризы.

Рыбы

День едва ли подойдет для каких-то сложных дел, зато будет благоприятным для отдыха. Вы сможете восстановить силы, хорошо проведете время за какими-то интересными занятиями, сможете повидаться с людьми, по которым скучали. Можно вспомнить о давнем хобби: оно вновь подарит массу позитивных эмоций.

Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Лучше не торопиться с покупками, не заключать сделок, если есть хотя бы малейшие сомнения в их выгодности. Нежелательно и связывать себя какими-то серьезными обязательствами.

По материалам horo.mail.ru