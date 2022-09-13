Гороскоп на 13 сентября

Овен

Отличный день для важных встреч. Вы произведете хорошее впечатление на тех, с кем только что познакомились, и быстро найдете общий язык с теми, с кем имели дело прежде. Возможны необычные предложения о сотрудничестве. Перед Овнами, которые в последнее время часто сталкивались с трудностями, откроются новые перспективы.

Обратите внимание на то, как будут складываться отношения с любимым человеком. Небольшие разногласия, случайное недопонимание могут надолго нарушить гармонию. Лучше не обсуждать вопросы, из-за которых и раньше было много споров.

Телец

Обратите внимание на идеи, которые появятся сегодня. Кому-то они могут показаться слишком странными, чересчур смелыми, далекими от реальности. Однако нет сомнений в том, что вы найдете способ воплотить задуманное в жизнь. А интуиция обязательно подскажет, стоит ли это делать.

Ладить с окружающими сегодня будет нетрудно. Вы найдете общий язык даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Отношения с близкими будут складываться гармонично, причем во многом именно благодаря вам. Вечер подойдет для важного разговора, обсуждения каких-то серьезных вопросов.

Близнецы

Начало дня будет довольно беспокойным. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Скорее всего, придется заниматься несколькими делами сразу, решать какие-то совершенно новые задачи, в то же время завершая то, что было начато раньше. Тут кто угодно запутался бы и наделал ошибок, но вы справитесь просто отлично.

Позже наступит благоприятное время для всего, что требует аккуратности и внимания к деталям. Отвлекать вас будут гораздо меньше, серьезных проблем не возникнет. Если потребуется помощь, вы ее наверняка получите.

Рак

Не переоценивайте свои силы. В этот день будет особенно важно не строить иллюзий, реально смотреть на вещи, не выдавать желаемое за действительное. Многим Ракам опыт, полученный давным-давно, поможет избежать ошибок и быстро найти кратчайший путь к цели. Помните, что рассчитывать лучше только на собственные силы, особенно если вы беретесь за что-то новое.

Стоит быть внимательнее в поездках. Тут возможны какие-то недоразумения, неудачные совпадения, из-за которых придется провести в пути больше времени, чем вы рассчитывали. Не поленитесь лишний раз уточнить маршрут, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Лев

В начале дня определенно не стоит торопиться, особенно с решениями, которые могут оказаться важными не только для вас. Потребуется время, чтобы разобраться в ситуации, решить, как лучше действовать. Вероятны задержки в делах. Они могут привести к финансовым потерям, неожиданным расходам.

Вторая половина дня сложится гораздо удачнее. Она будет благоприятной и для новых начинаний, и для завершения старых дел. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Многие разногласия, прежде огорчавшие и вас, и ваших близких, останутся в прошлом.

Дева

День будет очень плодотворным. Вы поймете, как решить вопросы, прежде всех ставившие в тупик, справитесь со сложными делами. Знания, полученные давным-давно, помогут добиться профессиональных успехов. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались. Не исключено, что они захотят с вами сотрудничать и вскоре предложат что-то интересное.

Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Интуиция поможет догадаться о тайных желаниях и ожиданиях окружающих, понять, что на душе у близких людей. Да и с новыми знакомыми вы поладите быстро.

Весы

Подходящий день для того, чтобы взяться за новое дело. Будет шанс показать, на что вы способны, оставить соперников далеко позади и обезоружить недоброжелателей. Действовать нужно быстро; интуиция подскажет, с чего стоит начать. Важно не рисковать там, где дело касается финансов. Стоит насторожиться, если кто-то обещает золотые горы. А вот небольшие денежные поступления вполне возможны.

Личные отношения на время отойдут на второй план, но какие-то серьезные проблемы в этой области день едва ли принесет. Близкие будут рады вам помочь, если это потребуется.

Скорпион

Ваше обаяние сегодня будет не только неотразимым, но и очень полезным. Благодаря ему вы найдете новых союзников, среди которых могут оказаться влиятельные люди. На деловых переговорах вас будут слушать особенно внимательно, а если вы поделитесь какими-то идеями, они наверняка понравятся всем.

Старайтесь серьезно относиться ко всему, за что беретесь. Легкомыслие может помешать добиться успеха даже в самых простых делах. Лучше не спешить со сделками и покупками. Прежде чем подписывать любые финансовые документы, тщательно изучите их содержание.

Стрелец

Рассказывайте о себе: сегодня многим будет интересно узнать, как вы добились успеха, почему действовали так, а не иначе. Вероятны полезные знакомства, не исключено начало деловых отношений, благодаря которым перед вами откроются новые профессиональные перспективы.

День будет благоприятным и с точки зрения личных отношений. Он подойдет для общения с родственниками, каких-то семейных мероприятий, домашних праздников. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным представителям знака. Не исключены и подарки, которым вы будете очень рады.

Козерог

Стоит быть осторожнее в начале дня. В это время будет легко попасть в плен собственных иллюзий. Вы наверняка с удовольствием будете строить планы, но они могут оказаться совершенно фантастическими, бесконечно далекими от реальности. Не обижайтесь на тех, кто укажет на слабые места ваших замыслов. Не исключено, что именно критические замечания помогут вам избежать ошибок.

Вторая половина дня будет удачной. Появятся новые дела, за которые вы возьметесь с большим энтузиазмом. Порадуют новости, которыми поделятся близкие люди. Вечер подойдет для встречи с друзьями, общения с любимым человеком.

Водолей

Проявите настойчивость, и вы добьетесь больших успехов. Вероятен заметный прогресс в работе. Пригодится то, чему вы научились давным-давно. Ваши знания и таланты будут оценены по достоинству, вам наверняка предложат что-то интересное. Помните: сейчас не время для ложной скромности. Не стесняйтесь привлечь внимание к своим победам, даже если не считаете их особенно значительными.

Дел окажется больше, чем вы ожидали, а вот времени для отдыха может быть не так уж много. Но вы все же уделите внимание близким, найдете способ их порадовать. И они не останутся в долгу.

Рыбы

День будет беспокойным. Возможны недоразумения, неудачные совпадения, которые нарушат ваши планы. Не теряйтесь и будьте готовы импровизировать. Наверняка появятся интересные идеи, будет и возможность немедленно воплотить их в жизнь. Давние знакомые охотно помогут в делах, поддержат ваши самые смелые начинания.

Старайтесь тщательно проверять любую информацию, которую получите сегодня. Есть риск, что кто-то введет вас в заблуждение, запутает. Прежде чем принимать какие-то важные решения, тщательно изучите ситуацию.

По материалам horo.mail.ru.