Гороскоп на 13 мая

Овен

Не торопитесь с решениями. Могут складываться неоднозначные ситуации, и вам понадобится время, чтобы разобраться, что к чему. Не исключены разногласия на работе, споры с коллегами. Не всегда будет легко найти общий язык даже с теми, с кем вы отлично ладили. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться со временем, вторая половина дня сложится удачнее первой.

Стоит обращать внимание на мелкие детали. Если вы заметите то, что не бросается в глаза, то найдете правильные ответы на многие вопросы, которые в последнее время тревожили вас и ваших близких.

Телец

Начинайте день с важных дел: справиться с ними вы сможете на удивление быстро. Многим смелы начинаниям будет сопутствовать удача. Давние друзья охотно поддержат вас, да и новых знакомых не придется долго просить о помощи. Не исключены встречи, с которых начнется долгое плодотворное сотрудничество.

Вторая половина дня больше подойдет для текущих задач, а также для работы с документами, составления официальных запросов, контактов с государственными организациями. Личные дела на время отойдут на второй план, и некоторых Тельцов это огорчит. Однако отношения с близкими останутся теплыми и гармоничными.

Близнецы

Никуда не торопитесь в начале дня. Это подходящее время для того, чтобы без всякой суеты завершить начатое раньше, навести порядок в делах, избавиться от того, что стало ненужным. Важные решения вы будете принимать самостоятельно. Никто не сможет запутать вас или сбить с толку.

Вторая половина дня будет более насыщенной. Вероятны встречи с давними знакомыми, интересные разговоры. Некоторые Близнецы получат информацию, которую давно ждали. Не исключено, что вы решите изменить планы, сосредоточиться на чем-то совершенно новым.

Рак

Старайтесь действовать проверенными методами, не рисковать там, где без этого можно обойтись. Особенно важна осторожность там, где дело касается денег. Лучше не спешить со сделками и покупками. Полезно будет прислушаться к советам людей, которые хорошо вас знают.

День подойдет для общения с близкими, дружеских встреч и семейных мероприятий. Разногласия и споры останутся в прошлом. Вы поймете, что на душе у тех, с кем прежде не удавалось поладить. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным Ракам. Это время будет благоприятным для романтического свидания.

Лев

Обращайте внимание на новые идеи, которые появятся сегодня. На первый взгляд они могут показаться слишком оригинальными и смелыми, далекими от реальности. Но чуть позже вы поймете, как можно осуществить задуманное. Найдутся и люди, готовые поддержать ваши начинания.

Вторая половина дня будет беспокойной и плодотворной. Скорее всего, в это время вам придется заниматься несколькими делами одновременно. Это окажется довольно утомительным, но вы не допустите ошибок, добьетесь отличных результатов. Вероятны подарки, денежные поступления из неожиданных источников.

Дева

Не довольствуйтесь малым. Сегодня вы многого добьетесь, если настроитесь на серьезный лад, не станете напрасно тратить время. Удачное стечение обстоятельств позволит успешно справиться с делом, которому прежде пришлось отдать немало сил. Не исключено, что у вас появятся новые союзники, в том числе весьма влиятельными.

Важно не смешивать деловые и личные отношения. Ваши симпатии и антипатии не должны влиять на решения, касающиеся работы или бизнеса. Не подойдет этот день и для того, чтобы заключать какие-то сделки с друзьями.

Весы

Не поддавайтесь на провокации не ссорьтесь с теми, кто как будто специально пытается испортить вам настроение. Просто держитесь подальше от людей, рядом с которыми сложно сохранять спокойствие. Этого будет достаточно, чтобы избежать напряженных моментов.

День хорошо подойдет для решения рабочих вопросов. Вы заметите детали, которые ускользнули от других, ничего не забудете и не перепутаете. Возможны предложения о сотрудничестве. Вы согласитесь на них без долгих раздумий и не пожалеете об этом. Не исключены романтические отношения на работе.

Скорпион

Будьте особенно осторожны в начале дня. Это время определенно не подходит для того, чтобы принимать важные решения или кардинально менять планы. Ладить с окружающими будет сложнее, чем обычно. Даже давние знакомые не всегда будут понимать вас правильно. Но конфликтов и споров не возникнет, если вы сохраните спокойствие.

Со временем влияние позитивных тенденций усилится. Поддержка звезд станет более ощутимой, а исполнение давних желаний – возможным. Порадуют встречи со старыми друзьями, романтическое свидание будет исключительно удачным.

Стрелец

Старайтесь не браться за несколько дел сразу. Сегодня вам будет трудно ничего не упустить и не перепутать; гораздо лучше действовать последовательно. Охотно помогут давние знакомые. Но они не всегда будут тактичны и деликатны, так что избежать неприятных разговоров удастся не всем Стрельцам.

Вторая половина дня даст шанс решить вопросы, которые в последнее время беспокоили и вас, и ваших близких. Тут пригодится ваша настойчивость. Вы не отступите перед трудностями, добьетесь своего, даже если сначала обстоятельства будут складываться неудачно.

Козерог

Уделите внимание тем, кто вам дорог. Близкие сегодня особенно нуждаются в вашей заботе – стоит провести с ними больше времени. Постарайтесь не нарушать договоренностей, достигнутых раньше, сдержать все обещания, которые дали прежде. Это не всегда будет легко, ведь неожиданные события могут нарушить ваши планы.

Влияние позитивных тенденций будет сильным, и вы наверняка справитесь со всеми испытаниями. Многие Козероги добьются даже большего, чем ожидали. Удачное стечение обстоятельств позволит достичь давно поставленной цели.

Водолей

Делитесь идеями, рассказывайте о планах, ищите союзников. Сегодня у вас будет шанс заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Не исключены интересные деловые предложения. У некоторых Водолеев будет шанс принять участие в работе над очень перспективными и многообещающими проектами.

Находчивость и умение принимать нестандартные решения вам сегодня очень пригодятся. Вы увидите возможности, которых не заметил никто другой, и немедленно ими воспользуетесь. День подойдет для решения организационных вопросов, обращения в государственные организации.

Рыбы

Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Сегодня вы добьетесь большего, если станете держаться в тени, не будете рассказывать всем вокруг о своих идеях и планах. Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Ее подсказки, в особенности касающиеся работы и бизнеса, будут точными и своевременными.

Вероятны необычные встречи, знакомства, которым вы будете очень рады. Некоторые Рыбы смогут пообщаться с теми, о ком прежде слышали много хорошего. Не исключено романтическое увлечение. Новые отношения будут развиваться стремительно, и вас это обрадует.

По материалам horo.mail.ru.