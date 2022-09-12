Гороскоп на 12 сентября

Овен

День будет не самым простым, но вы справитесь со всеми возникающими проблемами. Важно действовать последовательно, не пытаться решить несколько вопросов сразу. Избегайте лишней суеты: она может сбить с толку, привести к ошибкам. Важно тщательно выбирать союзников. Старайтесь иметь дело с теми, чьи интересы и взгляды на жизнь действительно схожи с вашими.

Важно не переутомляться. Чрезмерные нагрузки могут плохо сказываться и на самочувствии, и на настроении. Найдите время для отдыха во второй половине дня, и вы сразу увидите, что жизнь меняется к лучшему.

Телец

Важно настроиться на позитивный лад в начале дня. Не переживайте из-за мелочей. Даже если что-то пойдет не так, в ваших силах будет изменить ситуацию к лучшему, осуществить свои планы. Возможны небольшие финансовые потери, напрасные расходы. Из-за них тоже не стоит расстраиваться. Денежные поступления не заставят себя ждать.

Вторая половина дня будет очень удачной. Это время подарит новые идеи, принесет интересные новости. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Можно проявить инициативу, сделать первый шаг навстречу человеку, который давно вам симпатичен.

Близнецы

В начале дня сложно будет собраться с мыслями и настроиться на серьезный лад. Если можно отложить важные дела, стоит поступить именно так. Подходящий момент для того, чтобы заняться ими, наступит чуть позже. В ожидании него можно заняться решением привычных задач, каких-то мелких бытовых вопросов.

Вторая половина дня будет очень удачной и плодотворной. Вам во многом будет везти. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы решить важные вопросы. Интуиция поможет вам отлично справиться с тем, что не получилось у других.

Рак

Начало дня едва ли обойдется без мелких недоразумений, но расстраиваться из-за них вы не станете, и правильно сделаете. Зато на новые возможности, которые наверняка откроются, вы обратите внимание, и не захотите их упустить. Будет шанс добиться заметных профессиональных успехов, отлично справиться со сложной работой.

Во второй половине дня удастся достичь какой-то давно поставленной цели. Это подходящее время для учебы, а также общения с людьми, чей опыт вам полезен. Вероятно знакомство, которое получит романтическое продолжение.

Лев

Вы добьетесь успеха во многих делах, если будете действовать решительно и быстро. Настойчивость поможет преодолеть преграды, перед которыми отступили другие. Начало дня подойдет для переговоров, встреч с потенциальными союзниками и работодателями. Вы многих заинтересуете своими идеями.

Вторая половина дня принесет перемены к лучшему в личных отношениях. Вам станет гораздо проще ладить с близкими: вы поймете, почему в последнее время они поступали так, а не иначе. Можно оставить в прошлом разногласия и споры.

Дева

Вы добьетесь почти невозможного, если проявите настойчивость, не откажетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства. Этот день подходит для того, чтобы проявить инициативу в делах. Ваши идеи многим понравятся, легко будет найти надежных союзников. Отношения, которые сегодня начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский, неформальный характер.

Удастся быстро решить бытовые вопросы, приобрести какие-то полезные вещи для дома, например, мебель или технику. Можно покупать подарки для близких: вы не ошибетесь с выбором.

Весы

День будет очень плодотворным. Вам наверняка захочется проявить инициативу в делах, предложить что-то новое. Момент для этого сейчас самый подходящий. Нет сомнений в том, что к вашему мнению прислушаются, а идеи, которыми вы поделитесь, заинтересуют многих. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре получите интересные предложения, касающиеся работы.

Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Близкие будут рады провести с вами время. Люди, с которыми вы впервые встретились совсем недавно, наверняка захотят узнать вас получше.

Скорпион

Прислушивайтесь к интуиции: именно ее подсказки сегодня помогут вам справиться со многими делами, завершить то, что было начато давным-давно. Легко будет даваться учеба, вы легко запомните все, что может пригодиться. Появятся новые планы, касающиеся работы. В ближайшее время вы сможете воплотить их в жизнь.

День обещает интересные встречи, новые знакомства. Будет шанс повидаться с людьми, от которых вы давно не получали известий. Если появится желание восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре, сделать это будет несложно.

Стрелец

День хорошо подойдет для работы и других полезных дел. Лучше ничего не откладывать надолго: чем раньше вы начнете действовать, тем проще будет добиться нужного результата. Первая половина дня будет благоприятной для важных переговоров, встреч с людьми, поддержкой которых вы хотели бы заручиться.

Вторая половина дня – отличное время для неформального общения. Друзья поднимут вам настроение, родственники порадуют хорошими новостями, свидание подарит массу позитивных эмоций. Вероятны подарки и сюрпризы, в том числе романтические.

Козерог

Сегодня вам очень пригодится умение ладить с людьми, находить к ним подход. Вы многих будете понимать с полуслова, сможете договориться даже с теми, с кем прежде на ладили. Не исключено, что на вашу сторону встанут недавние соперники. Возможно начало каких-то необычных дружеских или романтических отношений.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вторая половина дня обещает удачные сделки и покупки. Во всем, что касается финансов, вы можете положиться на интуицию: она не подведет.

Водолей

День будет очень плодотворным. Вы отлично справитесь со сложными делами, добьетесь успеха там, где другие потерпели неудачу. Многим Водолеям сегодня пригодятся знания, полученные раньше. Если вы возьметесь за новое дело, то быстро поймете, как лучше с ним справиться. Полезным будет и умение учиться на чужих ошибках.

В первой половине дня проще будет действовать самостоятельно. Во второй же будет полезно объединиться с единомышленниками: благодаря их поддержке вы добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Вероятны хорошие новости издалека, а также предложения, от которых не захочется отказываться.

Рыбы

Важно реально смотреть на вещи и не строить иллюзий. Сегодня вам едва ли удастся быстро справиться со сложными делами. Трудности могут возникать там, где вы их меньше всего ожидаете. Вероятны незначительные, но досадные финансовые потери, напрасные расходы.

Особенно важной для вас будет поддержка близких. Благодаря ей вы не растеряетесь в сложный момент, примете верное решение, не огорчитесь, если что-то пойдет не так. Вторая половина дня – подходящее время для общения с любимым человеком. А еще можно встретиться с тем, кто давно вам нравится: произвести хорошее впечатление будет нетрудно.

По материалам horo.mail.ru.