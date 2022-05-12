Гороскоп на 12 мая

Овен

Начинайте день с важных и сложных дел. Вы сможете хорошо справиться с тем, что раньше не получалось, добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Вероятны удачные сделки, а также денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Первая половина дня подойдет для обсуждения рабочих вопросов, встреч с потенциальными партнерами и работодателями.

Вторая половина дня будет беспокойной. Что-то может пойти не по плану, и вам придется отложить одни дела, чтобы заняться другими. Но переживать из-за этого не стоит, ведь вы успеете все, что нужно.

Телец

Прислушайтесь к интуиции: следуя ее подсказкам, вы сможете добиться того, к чему давно стремились. Вероятны заметные успехи в работе. У вас будет шанс укрепить свои позиции, обезоружить недоброжелателей. Люди, от которых многое зависит, увидят, на что вы способны, и вскоре сделают какие-то интересные предложения.

Благоприятным будет день и с точки зрения личных отношений. Ладить с окружающими будет совсем несложно, часто вы будете понимать их с полуслова. Во второй половине дня вероятны знакомства, которые получат романтическое продолжение.

Близнецы

Беритесь за новые дела. Поначалу они могут показаться сложными, но вы быстро поймете, как достичь успеха, и научитесь всему, что нужно. Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, общение с которыми будет вас радовать. Не исключены и интересные деловые предложения. Некоторые Близнецы смогут заняться именно тем, что их давно интересовало.

День хорошо подойдет для поездок, и неважно, отправитесь ли вы в дорогу по делу или просто для того, чтобы сменить обстановку, отвлечься от забот. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным Близнецам.

Рак

Действуйте решительно. Вы многое успеете, если не будете тратить время напрасно. Интуиция подскажет, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, а что можно отложить на потом. Ваши идеи многим понравятся. Помощь в их реализации предложат люди, от которых многое зависит. Возможно начало долгого сотрудничества. Оно позволит вам укрепить свои профессиональные позиции, а чуть позже и подняться по карьерной лестнице.

Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня лучше не спешить ни с покупками, ни с заключением сделок. Обдумайте все как следует: вы наверняка найдете верное решение.

Лев

Старайтесь не переживать из-за мелочей в начале дня. Вы будете особенно чувствительными и ранимыми, можете огорчаться из-за того, чего в других обстоятельствах просто не заметили бы. Постепенно влияние благоприятных тенденций усилится, вы настроитесь на позитивный лад, увидите возможности, которых прежде не замечали.

Во второй половине дня вам многое будет даваться легко. Это хорошее время для новых начинаний: можно добиться большого успеха. Благоприятным этот период будет и для общения. Вы легко найдете общий язык с очень разными людьми.

Дева

Обсуждайте важные вопросы. Сегодня вы сможете найти общий язык с теми, с кем прежде не ладили, станете гораздо лучше понимать очень разных людей. Вероятны хорошие новости, долгожданные предложения, а также удивительные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Не исключено, что вы захотите изменить свои планы, переключиться на что-то совершенно новое.

Старайтесь избегать перегрузок и стрессовых ситуаций во второй половине дня. В это время вам полезно будет отдохнуть и восстановить силы. Общение с друзьями поднимет настроение.

Весы

Будьте внимательны. Сегодня лучше не спешить с решениями, не менять кардинально свои планы, пока вы все как следует не обдумаете. Общение с новыми знакомыми потребует осторожности; не исключено, что вас постараются вовлечь в какие-то сомнительные истории. На близких вы можете во всем положиться. Они в любых обстоятельствах будут на вашей стороне.

Вероятны незапланированные расходы. Не исключено, что нужно будет сделать какие-то покупки, о которых вы прежде даже не задумывались. Но и денежные поступления вполне вероятны. Например, некоторым Весам могут вернуть старые долги или заплатить за работу, проделанную раньше.

Скорпион

Прислушайтесь к интуиции: благодаря ее подсказкам вы сможете разобраться в том, что прежде считали сложным, найдете ответы на какие-то важные вопросы. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, с которыми прежде не удавалось поладить. Вы станете лучше понимать тех, кто совсем на вас не похож.

Все самые важные дела стоит планировать на первую половину дня: именно она будет особенно плодотворной и удачной. Позже наступит подходящее время для отдыха, каких-то спокойных занятий, помогающих настроиться на позитивный лад.

Стрелец

Экспериментируйте, пробуйте новое и не рассчитывайте на то, что вам удастся многого добиться, если вы будете следовать примеру других. Сегодня нужно идти к цели собственным путем: чем раньше вы это поймете, тем больше полезного и важного успеете сделать. Возможны необычные предложения, касающиеся работы или бизнеса. Интуиция подскажет, стоит ли принимать их.

День будет благоприятным для общения. Вы со многими сможете договориться, поладите даже с недавними недоброжелателями. Не исключено знакомство, которое положит начало романтической истории.

Козерог

Не спешите. Начало дня едва ли подойдет для того, чтобы браться за важные дела или обсуждать серьезные вопросы. Лучше сосредоточиться на решении текущих задач – с этим вы справитесь хорошо. Со временем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Интуиция подскажет, когда наступит подходящий момент для осуществления смелых планов.

Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы поделиться своими идеями, проявить инициативу в деловых или личных отношениях. Можно рассказать близким о том, что заставляет вас беспокоиться. Вы наверняка получите поддержку, в которой нуждаетесь.

Водолей

Ищите союзников. Сегодня у вас будет шанс заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Вы встретите единомышленников и сможете откровенно поговорить с ними о важных для вас вещах. У некоторых Водолеев сегодня появятся новые друзья. Не исключено и начало романтических отношений. Однако развиваться они будут не так быстро, как вам, возможно, хотелось бы.

День подойдет для решения финансовых вопросов. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Возможны также интересные предложения, касающиеся работы.

Рыбы

Проявите настойчивость, если хотите достичь важных целей. Едва ли вы сразу получите все, к чему стремитесь. Но терпение и уверенность в успехе помогут справиться с любыми трудностями. К тому же у вас будет шанс найти надежных союзников, заручиться поддержкой новых знакомых.

Первая половина дня подойдет для творческих занятий и новых дел, во второй же полезно будет вернуться к текущим задачам, удастся завершить то, что было начато давным-давно. Вечер порадует неожиданными встречами. Не исключено, что в гости зайдут друзья, по которым вы очень скучали.

По материалам horo.mail.ru.