Гороскоп на 11 мая

Овен

Нужна разборчивость в общении. День в целом будет складываться неплохо, но настроение могут испортить неприятные разговоры, чьи-то резкие замечания. Старайтесь держаться подальше от тех, кто обычно критикует вас, дает непрошеные советы. Такие люди сегодня легко могут сбить вас с толку, отвлечь от важных дел.

День подойдет для учебы, а также решения любых задач, которые требуют наблюдательности, внимания к деталям. Вы заметите то, что ускользнуло от других, и сделаете правильные выводы. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Телец

Любые серьезные вопросы стоит обсуждать в первой половине дня. Вы легко найдете общий язык с самыми разными людьми, сможете договориться даже с теми, кто обычно неохотно идет на контакт. Возможны необычные предложения о сотрудничестве. Интуиция подскажет, что на них стоит ответить согласием, и не ошибется.

Вторая половина дня может показаться утомительной. Во многом это будет связано с тем, что эмоциональный фон станет более напряженным, а ваша реакция даже на незначительные события – очень острой. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций. Отдохните, смените обстановку: все это пойдет на пользу.

Близнецы

День отлично подойдет для того, чтобы проявить инициативу в делах, предложить что-то новое людям, которых вы хорошо знаете. Ваши идеи многим понравятся. Если для их осуществления вам потребуются помощники, найти их будет нетрудно. Хорошо пройдут переговоры, встречи с потенциальными партнерами и работодателями.

В личных отношениях тоже будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вы сможете найти общий язык с очень разными людьми, да и в собственных чувствах разберетесь. Вечер подойдет для романтического свидания.

Рак

День сложится хорошо, если вам удастся сохранить самообладание. Старайтесь не поддаваться на провокации, не вступать в споры, которых можно избежать. Обсуждение любых серьезных вопросов стоит отложить на вторую половину дня: достичь компромисса в это время будет проще.

Вы хорошо справитесь с делами, требующими творческого подхода, фантазии. Идеи, которые у вас появятся, не сразу понравятся окружающим. Но вскоре люди, которые были настроены скептически, изменят свое мнение. Во второй половине дня многие поймут, что вы способны на очень и очень многое.

Лев

Начало дня будет ярким и интересным. В это время можно браться за сложные дела: вы наверняка отлично с ними справитесь. Удастся решить какие-то старые проблемы, исправить ошибки, допущенные раньше. После этого вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее.

Во второй половине дня для вас будет особенно важной поддержка близких. Нет сомнений в том, что вы ее получите. Это время подойдет для встреч с друзьями, каких-то семейных мероприятий. Они помогут вам настроиться на позитивный лад. Влюбленных Львов ждут романтические сюрпризы, которые запомнятся им надолго.

Дева

Все будет складываться неплохо. Но вы можете слишком остро реагировать на мелочи, переживать из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Постарайтесь настроиться на позитивный лад. Если это получится, вы увидите возможности, которых прежде не замечали.

Нужна разборчивость в деловом общении. Во всем, что касается работы, бизнеса, ценного имущества, доверять стоит только тем людям, которых вы хорошо знаете. Стоит насторожиться, если кто-то слишком настойчиво пытается заинтересовать вас многообещающими, но явно рискованными идеями.

Весы

Начало дня едва ли подойдет для важных разговоров, обсуждения вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия. Вам будет непросто сохранить самообладание, особенно в общении с людьми, которые любят критические замечания и не всегда ведут себя деликатно. Подождите немного – во второй половине дня ладить с окружающими станет куда легче.

Несмотря на трудности, которые могут сегодня возникнуть, вы сохраните хорошее настроение и оптимизм. Это поможет справиться с делами: вы не отступите после первых неудач и обязательно добьетесь своего.

Скорпион

Стоит прислушиваться к интуиции особенно внимательно: ее подсказки будут особенно полезными и точными. Именно благодаря им вы примете верные решения, касающиеся работы, и не попадете в ловушки, расставленные недоброжелателями. Возможны удачные совпадения, неожиданные события, которые повлияют на ваши планы, натолкнут на интересные мысли.

Не всегда окружающие будут правильно понимать вас, но вас ничуть не огорчит необходимость несколько раз объяснять то, что кажется очевидным. К концу дня всем станет ясно, что вы все делаете правильно.

Стрелец

Первая половина дня хорошо подойдет для деловых встреч. Нужны союзники? Вы найдете их без труда, в том числе и среди людей, от которых многое зависит. Те, кто прежде вас недооценивал, поймут, как сильно ошибались. Да и недавние недоброжелатели захотят встать на вашу сторону. Интуиция подскажет, стоит ли иметь с ними дело.

Вторая половина – отличное время для самостоятельной работы, особенно творческой. Появятся смелые идеи. Их нужно обдумать как следует, прежде чем обсуждать с кем бы то ни было.

Козерог

Едва ли захочется браться за важные и сложные дела в первой половине дня, но стоит сделать над собой усилие. Это время может быть очень плодотворным, и вы многое успеете, если не станете лениться и отвлекаться на пустяки. Старые знакомые дадут отличные советы, прислушавшись к которым, вы заметно упростите себе жизнь.

Вторая половина дня – время отдыха и приятного общения. Можно навестить друзей или пригласить их к себе. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из родственников, перемены к лучшему в отношениях с близкими.

Водолей

Забот будет больше, чем вы ожидали: к запланированным делам добавятся новые. Не исключено, что придется исправлять чужие ошибки, заниматься тем, что важно для кого-то другого. Несмотря на то, что день будет довольно напряженным, вы сохраните хорошее настроение. Это поможет ладить с окружающими: вы ни на кого не станете сердиться, со всеми найдете общий язык.

Вероятны неожиданные денежные поступления, выгодные сделки. Интуиция поможет в решении сложных финансовых вопросов. На вторую половину дня можно планировать поездки: они сложатся удачно, подарят много ярких впечатлений.

Рыбы

День наверняка принесет какие-то неожиданные события. Не удивляйтесь, если придется менять планы, принимать решения на ходу. Волноваться не о чем: у вас все хорошо получится, интуиция подскажет, как лучше действовать. Вы заметите то, что ускользнуло от других, и это поможет сориентироваться в новой ситуации.

В первой половине дня вам будет легко ладить с окружающими, а вот потом найти общий язык станет сложнее. Но вы найдете способ сгладить все острые углы, избежать конфликтов. Возможно, удастся даже восстановить связи, о разрыве которых вы сожалели.

По материалам horo.mail.ru.