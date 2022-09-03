Городской детский праздник «В нашем доме рады всем!» прошел в Бобруйске

Творчество и спорт, музыка и веселье, игры и познавательные викторины – все это объединилось в городском детском празднике «В нашем доме рады всем!». Субботним утром на нескольких площадках – возле Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска, Центра досуга и творчества Бобруйска, Центра культуры и досуга Ленинского района и в Молодежном парке – прошло знакомство с объединениями по интересам, которые предлагают учреждения дополнительного образования и культуры, спортивно-юношеские школы нашего города. Даже сложно подсчитать, сколько всего интересного, креативного и полезного могут выбрать бобруйские ребята для занятий в свободное время! И детворе на таком дне открытых дверей действительно хотелось все попробовать и посмотреть.

Во дворе Центра дополнительного образования детей и молодежи мальчишки и девчонки с азартом включались в подвижные игры на меткость и ловкость, гоняли мяч, играли в шахматы и шашки, рисовали, отвечали на литературные вопросы сотрудников библиотеки №6 им. Островского, с работниками МЧС, ГАИ и ОСВОДа учились безопасному поведению, как заправские туристы забирались в палатки, гладили пушистых кроликов, рассматривали роботов, участвовали в мастер-классах … «Здесь так здорово и столько всего красивого на выставках. Я уже записалась в кружок плетения из кожи», – говорит юная Ксения. Серьезный мальчик Егор признался, что ему много чего понравилось, но записаться хочет на картинг, чтобы научиться кататься на этих быстрых машинках. А вот улыбчивому пареньку Андрею больше по душе рисование.

В Молодежном парке тоже было многолюдно, шумно и весело от детских голосов. Педагог-организатор клуба «Спутник» Светлана Капитонова рассказала, что ребятам из 5,6 и 7 микрорайонов предлагают множество занятий от декоративно-прикладного творчества, музыкально-танцевальных и вокальных до активных спортивных, а в этом году в клубе открылось новое востребованное направление – занятия по английскому языку, куда могут записаться дети с 6 лет. На всех праздничных площадках подготовили отличные концертные программы: выступали воспитанники вокальных, танцевальных и музыкальных коллективов города. Проходили презентации объединений спортивного профиля.

Возле Центра досуга и творчества Бобруйска развернулась историческая площадка с колоритом 17 века от клуба «Газдава». Маленькие рукодельницы студии «Майстрыха.by» под руководством Гульнары Качан учили делать славянских кукол. Привлекала ребят и выставка музыкальных инструментов от детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого: можно было попробовать поиграть на скрипке, дудочке или цимбалах. А рядом занимательные площадки с колесом фортуны и настольными играми, сделанными руками педагогов и ребят на занятиях в объединениях по интересам. «Нашему Центру 87 лет и мы сохраняем все традиции, которые были переданы старшим поколением. Приглашаем всех в наши творческие и спортивные коллективы, которыми руководят замечательные педагоги. Добро пожаловать в нашу большую семью за позитивом, радостью, творчеством и настроением!» – пригласила директор Центра досуга и творчества Бобруйска Ирина Роскач.

На празднике «В нашем доме рады всем!» дети и их родители получили прекрасную возможность увидеть все разнообразие объединений по интересам, выбрать понравившиеся и сразу записаться. Хорошо, когда ребенок в свободное время занят любимым делом, а педагоги помогают развивать его таланты.