Горел нежилой дом в переулке Парижской Коммуны
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Днем 11 мая бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре нежилого дома в переулке Парижской Коммуны. О случившемся сообщил случайный прохожий. Со слов очевидца в доме никого не было.
В результате пожара повреждены: кровля, стены и перекрытие в доме. Пострадавших нет. Работниками МЧС спасен гараж, находящийся в двух метрах от места пожара. Причина пожара устанавливается.
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