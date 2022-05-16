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Происшествия

Горел нежилой дом в переулке Парижской Коммуны

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Горел нежилой дом в переулке Парижской Коммуны

Днем 11 мая бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре нежилого дома в переулке Парижской Коммуны. О случившемся сообщил случайный прохожий. Со слов очевидца в доме никого не было.

В результате пожара повреждены: кровля, стены и перекрытие в доме. Пострадавших нет. Работниками МЧС спасен гараж, находящийся в двух метрах от места пожара. Причина пожара устанавливается.

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