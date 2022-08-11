Голубика. Польза для здоровья

Северная природа издавна отличалась не только своей суровостью, но и по-настоящему волшебными дарами. Яркий пример этой щедрости – таежные ягоды, богатые витаминами и целебными веществами, с неповторимым вкусом и широчайшей сферой употребления. Одно из таких лакомств – нежная голубика, которую можно встретить практически во всех уголках северного полушария.

Ягоды голубики часто путают с черникой, однако голубика является совсем отличным растением. При этом полезные свойства голубики в разы превосходят другие ягоды, поэтому ниже поговорим о ее составе и применении.

Наряду с прекрасным вкусом, голубика обладает множеством полезных свойств. Так, существует целый перечень ее лечебного воздействия на организм человека, а именно:

Мочегонное;

Противоцинготное;

Желчегонное;

Кардиотоническое;

Противовоспалительное;

Противосклеротическое;

Противомикробное.

Вода в составе ягоды голубики составляет почти 90%. Кроме воды, в голубике много сахара, органических кислот, витаминов, клетчатки, пектинов, дубильных веществ. Листья голубики не менее полезны для здоровья, чем ее ягоды. Голубика содержит массу полезных составляющих веществ:

Минеральные соли;

Аскорбиновая кислота;

Лимонная кислота;

Никотиновая кислота;

Яблочная кислота;

Уксусная кислота;

Щавелевая кислота;

Флавоноиды;

Провитамин и витамин А;

Магний;

Кальций;

Фосфор;

Железо (немного);

Каротин;

Флавоноиды;

Витамины группы В;

Витамины К, Р и РР.

Сок ягоды голубики во всем мире признан едва ли не самым ценным по содержанию витаминов и антиоксидантным свойствам. Ни в одном другом фрукте или ягоде нет такого количества полезных свойств. Сок из этой ягоды гораздо полезней для организма, чем гранатовый, яблочный или виноградный. Железа в голубике содержится не очень много, но зато именно через этот продукт данный микроэлемент практически полностью усваивается организмом человека. Выпивая за день всего 0,3 стакана натурального сока из ягоды голубики, можно обеспечить свой организм среднесуточной нормой витаминов. Итак, чем полезна голубика? Регулярное употребление в пищу ягоды голубики способно нормализовать функцию поджелудочной железы. Это очень важное действие для больных сахарным диабетом. Именно голубика усиливает лечебное действие препаратов для понижения уровня сахара в крови пациентов.

Чрезвычайно полезна садовая голубика для тех, у кого существуют проблемы со зрением и при глаукоме. Регулярно употребляя в пищу голубику, можно постепенно восстановить зрение и снять напряжение с глаз.

Едва ли не главный полезный элемент ягоды голубики – магний, обладает мощным успокоительным свойством и необходим людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Присутствие в ягоде голубике витаминов К, Р и РР позволяет снизить риск развития варикозного расширения вен. Витамин К, к тому же, принимает активное участие в процессе свертывания крови в организме. Поэтому голубика показана до и после проведения хирургических операций, после родов, медицинских абортов и травм, связанных с большой потерей крови.

Кроме того, чем полезна голубика, так это тем, что она активно защищает человеческий организм от вредного воздействия радиоактивного излучения, укрепляет стенки сосудов и защищает нервные клетки от разрушения. Не зря доктора назначают регулярно употреблять голубику людям, которые проживают и трудятся во вредных условиях, при неблагоприятной экологической обстановке. На Севере народы не представляют своей жизни без этого растения. Они в большом количестве употребляют голубику, чтобы восполнить недостаток витаминов в организме.

Сок из голубики, отвар из ягод и листьев этого растения способен сбить высокую температуру. Полезные свойства голубики позволяют улучшить обмен веществ и быстро восстановить ослабленный организм после тяжелых болезней. При проблемах с кишечником, голубика позволяет наладить нормальную работу этого органа.

Голубика содержит высокоактивные антиоксиданты, служащие средством профилактики онкологических заболеваний.

Кроме того, свойства голубики активно применяются в диетологии. Сок из голубики абсолютно показан при соблюдении любой диеты. Помимо поддержания витаминного баланса, ягода очень помогает при борьбе с лишними килограммами. Голубика способствует расщеплению жиров в организме, поэтому ее можно включать в любой диетический рацион. Калорийность голубики составляет всего 37 ккал на 100 грамм продукта.

По материалам stiralkovich.ru.