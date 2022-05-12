Голуби и любовь в Бобруйске

После Великой Отечественной в бобруйских дворах весьма популярны были голубятни. Люди строили домики для птиц, символизировавших свет, добро и мир, веря, что страшная война уже никогда не повторится. И со свистом гоняли турманов, дутышей и простых сизарей, опетых в картинах и кинолентах. Наши бабушки и дедушки подпевали Клавдии Шульженко:

О, голубка моя, как тебя я люблю,

Как ловлю я за рокотом моря

Дальнюю песнь твою.

Родители наши, будто молитву, обращали к пернатым символам мира слова Михаила Матусовского, положенные на музыку Исааком Дунаевским:

Летите, голуби, летите,

Для вас нигде преграды нет.

Несите, голуби, несите

Народам мира наш привет.

Ну а дети их, верившие в мирное будущее, бодро распевали песенку из полюбившегося фильма:

Hаступай, наше завтpа, скоpей!

Распахнись, небосвод!

Мы гоняли вчеpа голубей,

Завтpа спутников пустим в полет!

Пусть летят они, летят

И нигде не встpечают пpегpад!

С легкой руки великого Пабло Пикассо пернатый символ мира буквально разлетелся по миру. Но, увы, не везде принес мир. Сегодня очаги конфликтов и войн тлеют, дымят, горят открытым огнем, угрожая охватить пожаром целые страны и народы…

Сегодня крылатые посланники спокойствия, уравновешенности и самообладания нужны во многих местах земного шара. Быть может, ими станут птицы, воркующие в бобруйских скверах и парках, которых так любят горожане. Ведь не зря же нашим современникам полюбилась песенка, где есть такие слова:

Умоляю, ради Бога, тише!

Голуби целуются на крыше…

Вот она, сама любовь, ликует –

Голубок с голубкою воркует.

Летите, голуби, летите!

Александр Казак.

Фото автора.