Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев

В государстве должен быть план действий для нештатных случаев, и подписанный сегодня декрет как раз является таким планом. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко, комментируя подписанный главой государства декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент принял решение, как будет управляться страна в случае, если будут совершены действия насильственного характера в отношении главы государства. Это его право и даже, возможно, обязанность как главнокомандующего - предусмотреть все возможные варианты. На любой нештатный случай в государстве должен быть план действий. Этот декрет и есть такой план действий", - сказал руководитель правительства.

Как сообщалось БЕЛТА, декрет предусматривает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Основным вопросом будет проведение выборов, соответствующее решение должен принять Совет безопасности с участием губернаторов.