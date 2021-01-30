Гололедица и мороз. Погода на 31 января
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Фотографии: pixabay.com / michaelgaida
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а ночью по Брестской, Гомельской и Могилевской областям, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем - минус 1-6.
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