Гололедица и мороз. Погода на 31 января

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а ночью по Брестской, Гомельской и Могилевской областям, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем - минус 1-6.