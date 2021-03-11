Главы МЧС и СК, военные, замы в министерствах и ректоры – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы.
Глава государства назначил:
|Гору
Дмитрия
Юрьевича
|- председателем Следственного комитета;
|Синявского
Вадима
Ивановича
|- министром по чрезвычайным ситуациям;
|Гулевича
Виктора
Владимировича
|- начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны;
|Жука
Андрея
Владимировича
|- заместителем министра обороны;
|Демиденко
Игоря
Викторовича
|- командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
|Науменко
Александра
Викторовича
|- командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил;
|Краевского
Антона
Михайловича
|- заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
|Валиева
Александра
Анатольевича
|- первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
|Большакова
Андрея
Викторовича
|- заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
|Даниловича
Эдуарда
Григорьевича
|- заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Президент также дал согласие на назначение:
|Генца
Игоря
Николаевича
|- председателем Ивьевского райисполкома;
|Лысенко
Максима
Владимировича
|- председателем Дзержинского райисполкома;
|Путяты
Артура
Владимировича
|- ректором УО "Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого";
|Дуная
Валерия
Ивановича
|- ректором УО "Полесский государственный университет";
|Романова
Олега
Александровича
|- ректором УО "Полоцкий государственный университет";
|Борисевича
Николая
Николаевича
|- заместителем министра иностранных дел;
|Скринникова
Игоря
Викторовича
|- заместителем министра по налогам и сборам;
|Бранцевич
Татьяны
Викторовны
|- заместителем министра экономики;
|Мороза
Дениса
Равильевича
|- заместителем министра энергетики;
|Калиновского
Сергея
Алексеевича
|- заместителем министра юстиции;
|Барташевича
Дмитрия
Петровича
|- первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
|Шаршуна
Анатолия
Анатольевича
|- директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
|Лазарева
Евгения
Викторовича
|- Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);
|Дулуба
Петра
Михайловича
|- первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.
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