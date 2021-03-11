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Главы МЧС и СК, военные, замы в министерствах и ректоры – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

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Главы МЧС и СК, военные, замы в министерствах и ректоры – Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Гору
Дмитрия
Юрьевича		- председателем Следственного комитета;
Синявского
Вадима
Ивановича		- министром по чрезвычайным ситуациям;
Гулевича
Виктора
Владимировича		- начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны;
Жука
Андрея
Владимировича		- заместителем министра обороны;
Демиденко
Игоря
Викторовича		- командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
Науменко
Александра
Викторовича		- командующим войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил;
Краевского
Антона
Михайловича		- заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь;
Валиева
Александра
Анатольевича		- первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Большакова
Андрея
Викторовича		- заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Даниловича
Эдуарда
Григорьевича		- заместителем председателя Государственного таможенного комитета.

Президент также дал согласие на назначение:

Генца
Игоря
Николаевича		- председателем Ивьевского райисполкома;
Лысенко
Максима
Владимировича		- председателем Дзержинского райисполкома;
Путяты
Артура
Владимировича		- ректором УО "Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого";
Дуная
Валерия
Ивановича		- ректором УО "Полесский государственный университет";
Романова
Олега
Александровича		- ректором УО "Полоцкий государственный университет";
Борисевича
Николая
Николаевича		- заместителем министра иностранных дел;
Скринникова
Игоря
Викторовича		- заместителем министра по налогам и сборам;
Бранцевич
Татьяны
Викторовны		- заместителем министра экономики;
Мороза
Дениса
Равильевича		- заместителем министра энергетики;
Калиновского
Сергея
Алексеевича		- заместителем министра юстиции;
Барташевича
Дмитрия
Петровича		- первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
Шаршуна
Анатолия
Анатольевича		- директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
Лазарева
Евгения
Викторовича		- Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);
Дулуба
Петра
Михайловича		- первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.
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