Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали – кадровый день у Лукашенко
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы.
Глава государства назначил:
|Орловского Владимира Николаевича
|- председателем Государственного таможенного комитета;
|Румака Александра Алексеевича
|- Уполномоченным по делам религий и национальностей.
Президент также дал согласие на назначение:
|Дишука Дениса Игоревича
|- председателем Березинского райисполкома;
|Панфилова Юрия Анатольевича
|- главой администрации Октябрьского района г.Витебска;
|Героева Алексея Михайловича
|- главой администрации Железнодорожного района г.Витебска;
|Богдан Елены Леонидовны
|- первым заместителем министра здравоохранения;
|Чередниченко Дмитрия Владимировича
|- заместителем министра здравоохранения;
|Лавриновича Ивана Антоновича
|- заместителем министра труда и социальной защиты;
|Митянского Сергея Витальевича
|- заместителем министра экономики;
|Гриба Михаила Вячеславовича
|- членом Минского горисполкома.