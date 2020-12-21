0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали – кадровый день у Лукашенко

belta.by 103 0

Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали – кадровый день у Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

 Орловского Владимира Николаевича- председателем Государственного таможенного комитета;
 Румака Александра Алексеевича - Уполномоченным по делам религий и национальностей.

Президент также дал согласие на назначение:

Дишука Дениса Игоревича- председателем Березинского райисполкома;
 Панфилова Юрия Анатольевича - главой администрации Октябрьского района г.Витебска;
 Героева Алексея Михайловича - главой администрации Железнодорожного района г.Витебска;
 Богдан Елены Леонидовны - первым заместителем министра здравоохранения;
 Чередниченко Дмитрия Владимировича- заместителем министра здравоохранения;
 Лавриновича Ивана Антоновича - заместителем министра труда и социальной защиты;
 Митянского Сергея Витальевича - заместителем министра экономики;
 Гриба Михаила Вячеславовича - членом Минского горисполкома.
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿