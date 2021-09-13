Главное правило семьи Дайнеко – любовь

Сергей Георгиевич – военнослужащий, у Валентины Николаевны педагогическое образование. Она пробовала вес­ти уроки в школе, но призвание нашла в работе воспитателя в детском саду, а сейчас в декретном отпуске. Сыновья увлекаются греко-римской борьбой, Ярослав еще ходит в музыкальную школу по классу аккордеона. Малышка Эмилия – семейное сокровище и принцесса, которая уже пытается командовать старшими братьями.

– Валентина, назовите три главных правила Вашей семьи?

– Пока мой старший собирался в школу, я задала ему этот вопрос. И очень приятно было услышать, что два правила, которые он назвал, совпадают с моими. Первое и главное – любить. На любви зиждется все в этом мире. Второе – уважать и ценить, то есть уважать друг друга, ценить труд и свободу ближнего. Третье – говорить = доверять. Это касается и взрослых отношений, между мной и мужем, и взаимоотношений с детьми. Не надо замалчивать и утаивать проблемы. Если что-то не нравится, сразу садимся и говорим, потому что потом недовольство накапливается и получается эффект «разорвавшейся бомбы». Мы и с детьми всегда откровенно разговариваем. Если что-то случится, я не хочу, чтобы они думали: «Только бы родители не узнали», наоборот, первая мысль, которая у них должна возникнуть – «Надо позвонить родителям и попросить совета и помощи». Это взаимное доверие, а для этого надо проговаривать все плохое и хорошее, все проблемы и переживания.

– А как выстроить такие доверительные отношения с детьми? У Ваших ребят большая разница в возрасте, Вы уже, наверное, захватили и «камешки» подросткового периода у старшего сына?

– Опять же через личный пример в семье. Показываем, какие теплые, доверительные отношения между мной и мужем, поэтому и у детей нет желания «закрыться» в себе. Вспоминаем и себя в детстве, какими мы были в подростковый период. То есть через свои пережитые чувства понимаешь, чего бы лучше хотелось. И это стараемся дать детям, чтобы в семье была здоровая атмосфера, чтобы не было тревожных звоночков.

– И все-таки Вы прислушиваетесь к советам дедушек-бабушек? Что-то взяли из опыта родительской семьи в воспитание своих детей?

– с уважением и теплотой вспоминаю мамины заботу, ласку и стремление достойно воспитать нас с братом. У нее были свои принципы, она была очень строгая, работала директором школы. В некоторых случаях действительно надо было взять «ежовые рукавички», чтобы мы выросли хорошими людьми в то непростое время. Конечно, бабушки и дедушки с высоты опыта хотят, чтобы мы не допустили каких-то ошибок, не наступили на житейские «грабли», сделали, как им кажется, лучше. Но ведь пока сам не набьешь шишек, не поймешь, что надо было пойти другой дорожкой. Ну и в следующий раз надо послушать совет. А иной раз вроде прислушаешься, поблагодаришь, но поступишь все равно по-­своему.

– Часто «включаете» строгую маму?

– Да. Бывает, даже мысленно дергаю себя «за веревочки», что все, все, уже хватит. Может, иногда и не стоит быть такой строгой... Хотя мы с мужем настолько стараемся окутать любовью наших детей, часто разговариваем на разные темы, и они понимают, что строгость нужна в определенные моменты, когда «пряников» становится слишком много. Я считаю, что дети должны знать рамки дозволенного, а родители – не терять свой авторитет. Педагогический опыт тоже очень помогает в воспитании. Тем более что в моей семье педагоги в третьем поколении.

– Как считаете, девочек и мальчиков нужно по-разному воспитывать?

– Я еще только постигаю воспитание девочки. Меня предупреждали, что девочка – это совсем другое. Я не верила, думала: «Не может быть!» Но когда получила мое сокровище, поняла: да, воспитание разнится, как со стороны мужа, так и с моей отличается. Мне даже за собой интересно наблюдать, как взгляды будут меняться дальше, пока Эмилия и парни будут подрастать. Сама выросла без отца, и, наблюдая взаимоотношения дочки и мужа, я просто таю. У сыновей и папы совсем другие отношения, мужской подход.

– Дети часто проводят время с папой?

– Мы вообще стараемся вместе проводить много времени, потому что моя семья – мое вдохновение. Стараемся все запечатлеть на фотографиях, чтобы потом сидеть и рассматривать: «Помнишь это?», «А вот это?» Приятные моменты. Мне нравится, что у мужа с мальчишками есть свой особый день раз в месяц. Они втроем определяют курс и идут, например, в кафе пообщаться и обсудить свои мужские вопросы, поговорить по душам. Либо едут на рыбалку, либо гулять в парк. Я считаю, это очень важно – совместное времяпровождение не прос­то для галочки. Так хочется, чтобы дети все это запомнили, пронесли через всю жизнь и в будущем в свои семьи вносили добрые традиции.

– А всей семьей куда любите выбираться, как отдыхать?

– Стараемся намечать поездки, выезжать куда-то вместе. Пока Эмилия еще маленькая, решили летом покататься по Беларуси. Наш папа садится с карандашом, разрабатывает маршрут путешест­вия, отмечает места, где посмотреть достопримечательности, чтобы ничего интересного не пропустить. На каникулах мы посетили областные города (кроме Витебска, который запланировали на осень). Больше всего запомнились и впечатлили Гомель и Гродно. Парки, памятники, архитектура, яркие цветы, зоопарк, смотровая башня, ботанический сад, набережная – и настолько это все красиво! Дети любят «на моря» выезжать. И обязательно планируем в будущем сходить в поход с ночевкой. Мы так подобрались с мужем, что нам двоим нужны движение, активность, искорка.

– От домашних дел никуда не денешься. По дому помогают мальчики?

– Обязательно. Особенно я это почувствовала с рождением Эмилии. Не знаю, что бы делала без мальчиков. Они мои вторые руки в помощи по дому. Готовка, глажка, уборка, стирка занимают массу времени. И понимаешь, что еще и на себя полчасика хочется оставить, потому что никому не нужна замученная, невыспавшаяся, недовольная мама. Мама должна быть в тонусе. Но в то же время не хочу, чтобы сыновья потом вспоминали: «О, бросали на нас сестренку». Я стараюсь соблюдать баланс, чтобы у ребят оставалось достаточно свободного времени. Учатся уважать труд. Покушал – помой посуду. Увидел что-то лежит – не переступил, а поднял и поставил на место. За пылесос отвечает Артур, младший тоже тянется за братом, стремится помочь, спрашивает, что ему сделать по дому. Ярослав научился недавно чистить картошку, и так ему понравилось: «Я 45 картошин почистил к ужину». Помогают не из-под палки, а с желанием. Наблюдаю за ними – и прямо бальзам на душу. И они сами понимают, насколько быстрее делаются домашние дела вместе, а потом остается больше времени на совместные игры и занятия.

– С детьми надо много терпения, к каждому найти свой подход. А как быть, если плохое настроение, накопилась усталость? Как управлять своими чувствами, чтобы не срываться на близких?

– А вот для этого в семье нужны любящие мама и папа. Папа подменяет, когда видит, что у мамы энергия подходит к нулю. Куда денешься от жизненных проблем, бессонных ночей. Семья – совместный труд. Никто не говорил, что будет легко. Муж прекрасно меня понимает и часть забот берет на себя: уроки проверить, взять коляску с малышкой и пойти погулять. А мне в это время можно отдохнуть и заняться собой. Устраиваем кофе-паузы за пределами дома, едем в кафе. Для меня это радость.

– Что многодетная мама посоветует всем родителям?

– Конечно, самое главное – любить, ведь любовь творит чудеса. Мне нравится мудрое изречение: «Смотрите вперед с надеждой, вверх – с верой, назад – с благодарностью, а вокруг – с любовью». Еще хотела бы пожелать ценить каждый момент нахождения рядом друг с другом. Отпускать обиды. Хвалить своих детей. Давать понимать, что они личности. Быть друг для друга мотивацией. Тогда любые трудности по плечу.