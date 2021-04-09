Глава Минюста рассказал о возможных изменениях в законодательстве о политических партиях

Министр юстиции Олег Слижевский по итогам совещания у главы государства рассказал журналистам о планируемых новациях в законодательстве о политических партиях.

Глава Минюста напомнил, что работа над законопроектом ведется уже около двух лет. Разработка этого документа была предусмотрена еще планом законопроектной деятельности на 2019 год.

"Сегодня главе государства были представлены некоторые подходы по корректировке законодательства. Обсуждалось расширение значимости политических партий с учетом их членства в регионах. Предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы партии были более представлены в регионах. Рассматривается и вопрос относительно минимальной численности политических партий. Не исключено, что порог, который сегодня существует в тысячу членов партии, будет увеличен", - рассказал Олег Слижевский.

Законопроект также предлагается дополнить нормами, направленными на повышение прозрачности в деятельности партий. Возможно, партии обяжут ежегодно отчитываться перед своими членами о своей деятельности, расходовании средств. Такая обязанность сегодня возложена на общественные объединения. "Предусматривается также ограничение финансирования политических партий от одной организации либо от одного гражданина - не более одной тысячи базовых величин в год", - отметил министр. Документом также предлагается ввести периодичность внутрипартийных выборов - не реже чем раз в четыре года.

Кроме того, обратил внимание Олег Слижевский, как показывает практика, не все политические партии выдвигают своих представителей в органы власти, а между тем участие в выборах - их главное предназначение. "Предлагается закрепить в проекте закона норму о том, что неучастие политической партии в выдвижении кандидата в депутаты Палаты представителей на протяжении двух избирательных кампаний подряд может явиться основанием для ликвидации политической партии", - добавил глава Минюста.

При этом он подчеркнул: речь идет не об ужесточении законодательства. Предлагаемые новации направлены на то, чтобы стимулировать политические партии к активизации своей деятельности. "Этот процесс пока еще в стадии разработки подходов, но уже сегодня партиям необходимо задуматься над тем, чтобы быть готовыми к соблюдению требований законодательства тогда, когда эти нормы будут реализованы в конкретном законе, - предупредил министр. - Необходимо думать об увеличении численности партий и создании организационных структур в регионах, чтобы потом принятие закона не стало неожиданностью".

По словам Олега Слижевского, конкретные сроки по подготовке законопроекта не установлены. Форсирования здесь быть не должно, но в то же время разработчики ориентированы на интенсивную деятельность. Все вопросы должны быть проработаны с широким кругом заинтересованных лиц. "Это должны быть взвешенные подходы, которые в конечном итоге приведут к партийному строительству, которое соответствует сегодняшним потребностям белорусского общества", - подытожил он.