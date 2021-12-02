Гибкая работа на внешних рынках – ответ наших предприятий на очередной пакет санкций

В мире происходит передел политического влияния, и нашу миролюбивую Беларусь этот геополитический маятник в покое оставить не мог. Как очередной шаг в попытке расшатать экономику нашего государства – введение Евросоюзом пятого пакета санкций. Но надеждам и ожиданиям западных политиков не суждено осуществиться. Работа предприятий Могилевщины в целом и Бобруйска в частности на внешних рынках стала более гибкой.

Так, ОАО «Красный пищевик» работает в штатном режиме: ровным счетом как неделю, месяц, полгода и год назад – ни производительность труда, ни объем отгрузок продукции существенно не изменились за последнее время. Экспортный товарооборот, если и поменял географию, на выполнении ключевых экономических показателей это не отразилось. Так как активно диверсифицируем рынки сбыта. В этом направлении есть успехи – отгрузки в Китай, перспективы в сотрудничестве с деловыми кругами ОАЭ.

Работает в режиме нон-стоп несмотря на давление западных санкций и ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». Складских остатков на «Бобруйскагромаш» нет. Вся продукция изготавливается на заказ и по 100% предоплате.

Как рассказали на одном из крупнейших холдингов по производству натуральной молочной продукции в Республике Беларусь ОАО «Бабушкина крынка», здесь уже относительно давно начали заниматься диверсификацией экспорта и переориентацией рынков сбыта. Так, сегодня продукция молочного предприятия экспортируется в 34 страны, в частности, в Россию, Китай, Кубу, Бангладеш, Кот-д'Ивуар и другие. Расширилась география поставок в Армению, Индонезию и Оман.

Стабильной и отлаженной остается ситуация и на других предприятиях региона: люди спокойно трудятся, выполняя наработанный портфель заказов.

Интересно, сколько бы пакетов санкций осилили прибалты? В лучшем случае парочку, находясь на внешних финансовых вливаниях от своих патронов.