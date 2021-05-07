Героям посвящается. Сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз вспоминают о подвигах своих предков

Но желание летать не отпускало Василия Акулова всю жизнь. Он говорил: «Если бы я был моложе, обязательно полетел бы в космос!» Его сильно тянуло в небо, а вот бабушка летать боялась. Однажды собирались в Москву к родственникам, так Василий Илларионович отправил супругу на поезде, а сам полетел на самолете. В Москве встречал ее на вокзале…

Дедушка был хорошим семьянином, порядочным и ответственным, с заботой и нежностью относился к своей супруге, а в воспитании сыновей придерживался строгих правил. Все годы семейной жизни бабушка была хранительницей семейного очага, занималась бытом и воспитанием детей, а остальные заботы брал на себя глава семьи. Бабушка с дедушкой прожили душа в душу 33 года и ушли из жизни с разницей в полгода.

Из воспоминаний отца знаю, что дедушка очень увлекался охотой. И был у него верный друг и надежный помощник – собака по кличке Пират. Отличалась большим умом. Другие охотники даже просили у Василия Илларионовича Пирата в «аренду», чтобы не с пустыми руками возвращаться с охоты. Но собака была так предана моему дедушке, что, немного отойдя с другим охотником, мчалась домой обратно – не выносила расставания с хозяином. Приходилось дедушке брать свое ружье и тоже идти на охоту…

Я не знал своего деда, но я им горжусь!

Дважды бежал из плена. Дошел до Берлина

Татьяна Романенко, лаборант отдела общих экспертиз управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области:

– Петр Федорович Евдокимов, дедушка моего мужа, родился в деревне Косари Чериковского района Могилевской области в 1902 году. В ряды Красной Армии призван в 1941 году в г. Черикове. Как воевал Петр Федорович – никто из внуков не знает в подробностях. Дедушка очень мало рассказывал о войне – не хотел вспоминать. Лишь известно, что два раза он попадал в немецкий плен, находился в лагере в г.Новгород-Северский Черниговской области, бежал оттуда. Первый раз – неудачно. В 1942 году он делает вторую попытку и возвращается в ряды Красной Армии. Дедушке помогло то, что он очень хорошо знал лес и мог укрываться в нем.

Петр Федорович дошел до Берлина, освобождал окраины немецкой столицы. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Эти награды были очень дороги ему, их берег как зеницу ока.

После войны Петр Федорович вернулся в родную деревню – один из немногих местных мужчин. Часто к нему приходили с просьбой о помощи – он никому не отказывал и всем помогал, как мог.

Работал бригадиром в колхозе. Тетя Вера, дочь Петра Федоровича, рассказывала, что ей было 10 лет, и она уже работала в колхозе. И вот когда ее отец стал выдавать зерно за работу, Верочкину долю отдал женщинам, чьи мужья не вернулись с войны. Вере было до слез обидно, что отец раздал ее «зарплату» другим работникам, но Петр Федорович сказал: «Есть люди, которые нуждаются больше, чем мы». Хотя и в семье Евдокимовых росло пятеро детей!

Однажды, когда Петр Федорович ехал на поезде со своим внуком Игорем (моим мужем) в Чаусском районе, он показал место, называемое высотой, где он участвовал в тяжелых кровопролитных боях. Слезы наворачивались у него на глазах, когда он вспоминал те страшные события…

Наш дедушка прожил 96 лет. До последнего дня своей жизни был в здравом уме. Многое хорошее, что есть в моем муже, ему передалось от его дедушки Петра.

Имя Петра Евдокимова вписано в базу данных «Память народа».

Помним дедушку, гордимся им!