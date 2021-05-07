Героям посвящается. Сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз вспоминают о подвигах своих предков
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Накануне праздника – Дня Великой Победы – сотрудники и работники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области рассказали о своих родственниках, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Эти истории передаются из поколения в поколение.
«Всю войну летал на бомбардировщике»
Александр Акулов, начальник Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, подполковник юстиции:
– К сожалению, мой дедушка Василий Илларионович Акулов ушел из жизни в год моего рождения (1979), поэтому у меня не осталось собственных воспоминаний о нем. Но наша семья чтит память о Василии Илларионовиче, и рассказы о нем передаются из поколения в поколение.
Дед родился в крестьянской семье в деревне Тудорово Шкловского района в 1921 году. Их семья по современным меркам была очень большая – кроме Василия еще 10 детей, 6 братьев и 4 сестры.
Знаю, что с детства мой дедушка мечтал стать летчиком. Обучали этой профессии только в столице – в Москве. Спустя три года после окончания семилетней школы у Василия появилась возможность поступать в Московское авиационное училище. Из Шкловского района в тот год пытались поступить в училище несколько человек. Удалось – только моему деду. Однако Великая Отечественная война помешала планам моего дедушки – после ускоренного курса обучения на стрелка-радиста 20-летнего Василия призвали на фронт. Все военные годы он в составе экипажа бомбардировщика уничтожал вражеские самолеты.
Побывал на разных фронтах: по осень 1942 года на Северо-Западном; с весны по начало осени 1943 года – на Западном фронте, затем, по май 1945 года, на 2-м Украинском фронте. Победу встретил в Вене в звании лейтенанта. Ранений не имел. Как говорил он сам, «летчик не может быть раненным, он либо жив, либо погиб». Он сам хоть и не был летчиком, всю войну пролетал на бомбардировщике.
Василий Илларионович Акулов награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и рядом юбилейных медалей.
После окончания войны мой дедушка вернулся на родину и в 1946 году женился на Лидии Поликарповне. Через год у них родился первый сын Владимир, в 1954 году – мой отец Николай.
Восемь лет Василий Илларионович проходил службу в авиаполку г. Барановичи Брестской области в должности командира роты техников-механиков. После выхода на пенсию в звании капитана вернулся на Шкловщину, работал на Могилевском торфопредприятии в должности начальника участка, позже – завхозом Черноручской сельской больницы.
Но желание летать не отпускало Василия Акулова всю жизнь. Он говорил: «Если бы я был моложе, обязательно полетел бы в космос!» Его сильно тянуло в небо, а вот бабушка летать боялась. Однажды собирались в Москву к родственникам, так Василий Илларионович отправил супругу на поезде, а сам полетел на самолете. В Москве встречал ее на вокзале…
Дедушка был хорошим семьянином, порядочным и ответственным, с заботой и нежностью относился к своей супруге, а в воспитании сыновей придерживался строгих правил. Все годы семейной жизни бабушка была хранительницей семейного очага, занималась бытом и воспитанием детей, а остальные заботы брал на себя глава семьи. Бабушка с дедушкой прожили душа в душу 33 года и ушли из жизни с разницей в полгода.
Из воспоминаний отца знаю, что дедушка очень увлекался охотой. И был у него верный друг и надежный помощник – собака по кличке Пират. Отличалась большим умом. Другие охотники даже просили у Василия Илларионовича Пирата в «аренду», чтобы не с пустыми руками возвращаться с охоты. Но собака была так предана моему дедушке, что, немного отойдя с другим охотником, мчалась домой обратно – не выносила расставания с хозяином. Приходилось дедушке брать свое ружье и тоже идти на охоту…
Я не знал своего деда, но я им горжусь!
Дважды бежал из плена. Дошел до Берлина
Татьяна Романенко, лаборант отдела общих экспертиз управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области:
– Петр Федорович Евдокимов, дедушка моего мужа, родился в деревне Косари Чериковского района Могилевской области в 1902 году. В ряды Красной Армии призван в 1941 году в г. Черикове. Как воевал Петр Федорович – никто из внуков не знает в подробностях. Дедушка очень мало рассказывал о войне – не хотел вспоминать. Лишь известно, что два раза он попадал в немецкий плен, находился в лагере в г.Новгород-Северский Черниговской области, бежал оттуда. Первый раз – неудачно. В 1942 году он делает вторую попытку и возвращается в ряды Красной Армии. Дедушке помогло то, что он очень хорошо знал лес и мог укрываться в нем.
Петр Федорович дошел до Берлина, освобождал окраины немецкой столицы. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Эти награды были очень дороги ему, их берег как зеницу ока.
После войны Петр Федорович вернулся в родную деревню – один из немногих местных мужчин. Часто к нему приходили с просьбой о помощи – он никому не отказывал и всем помогал, как мог.
Работал бригадиром в колхозе. Тетя Вера, дочь Петра Федоровича, рассказывала, что ей было 10 лет, и она уже работала в колхозе. И вот когда ее отец стал выдавать зерно за работу, Верочкину долю отдал женщинам, чьи мужья не вернулись с войны. Вере было до слез обидно, что отец раздал ее «зарплату» другим работникам, но Петр Федорович сказал: «Есть люди, которые нуждаются больше, чем мы». Хотя и в семье Евдокимовых росло пятеро детей!
Однажды, когда Петр Федорович ехал на поезде со своим внуком Игорем (моим мужем) в Чаусском районе, он показал место, называемое высотой, где он участвовал в тяжелых кровопролитных боях. Слезы наворачивались у него на глазах, когда он вспоминал те страшные события…
Наш дедушка прожил 96 лет. До последнего дня своей жизни был в здравом уме. Многое хорошее, что есть в моем муже, ему передалось от его дедушки Петра.
Имя Петра Евдокимова вписано в базу данных «Память народа».
Помним дедушку, гордимся им!
Партизанил в отряде им. Калинина
Алексей Навицкий, начальник Осиповичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, подполковник юстиции:
– На жизнь моего дедушки по отцовской линии Ефима Лукьяновича Новицкого выпало сразу две войны – Финская и Великая Отечественная.
Ефим Лукьянович родился в 1912 году в деревне Осередок Осиповичского района. На момент начала Великой Отечественной войны дедушке было 29 лет, он уже имел семью, родился первый сын. В 1941-м году в ряды Красной Армии моего дедушку не призвали. Оказавшись в оккупации он, как и многие белорусы, как и многие его родственники, ушел в партизаны. Боролся с врагом в составе 214-го отдельного отряда им.М.И.Калинина.
В семье о войне говорили очень мало – было не принято поднимать эту тему, по крайней мере, при внуках. Поэтому, уже став взрослым, я сам принялся искать в Интернете информацию об участии моего деда в войне. Как стало мне известно из электронных копий документов военных лет, на боевом счету моего деда участие в нескольких важных операциях. Например, три раза он участвовал в рельсовой войне. В марте 1944 года Ефим Лукьянович Новицкий руководил диверсионными группами и пустил под откос 4 вражеских железнодорожных эшелона. Принимал участие в 6 боевых засадах – тогда партизаны убили и ранили больше 190 немецких солдат и офицеров, – разгроме полицейского гарнизона. Кроме того, силами партизанского отряда был сожжен штаб полиции, взорваны укрепления.
Также я узнал, что мой дед работал командиром хозяйственного взвода, внес большую лепту в организацию хозяйства партизанского отряда и заготовки продуктов питания. По агентурной разработке доставил для партизанского отряда 25 пудов соли и около 30 голов рогатого скота.
В июне 1944 года Ефим Лукьянович был серьезно ранен и доставлен в госпиталь, что не позволило ему вступить ряды Красной Армии и продолжить участие в боевых действиях. После госпиталя дедушка вернулся в родную деревню. Награжден медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны» I степени и рядом юбилейных медалей. В 1985 году дедушке вручили Орден Отечественной войны II степени.
После войны дед работал начальником участка в леспромхозе, затем – председателем колхоза. Проявил себя хорошим организатором, порядочным и честным руководителем. К тому же держал свое хозяйство, делал всю работу: и косил, и строил, и пахал землю. Со своей супругой Анной Васильевной вырастил шестерых детей – пятеро сыновей и одну дочку. Все они получили высшее образование, выросли достойными людьми. Дедушка считал, что и дети, и внуки должны хорошо учиться и получать образование, потому что образование открывает перед человеком больше возможностей. Этому наставлял и меня.
В деревне Ефим Лукьянович имел большой авторитет, был уважаемым человеком, к его мнению прислушивались.
Дедушка ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он остался в моей памяти трудолюбивым, рассудительным, требовательным и спокойным человеком.
Помню своего деда, горжусь им!
Командир минометного расчета
Дмитрий Канин, государственный медицинский судебный эксперт управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области:
– Мой дед Григорий Петрович Канин родился 28 августа 1919 года в Вологодской области в деревне Подлесово, окончил 7 классов. Призван на службу в сентябре 1939 года. Во время Великой Отечественной войны служил в 566 стрелковом полку; 59 запасном стрелковом полку 13 запасной стрелковой дивизии. Был командиром минометного расчета. С 1941 по 1943 год служил на Западном фронте, с 1944 – на втором Белорусском.
Дважды награжден медалями «За отвагу» (в 1943 и 1944 году). В октябре 1944 года Орденом Славы III степени. В феврале 1945 года получает еще один Орден – Красной Звезды за отвагу и мужество, проявленные в боях за деревню Лавден 8 февраля 1945 года. Как гласят документы, метким огнем своего миномета мой дед уничтожил 3 огневые точки противника, которые мешали передвигаться подразделениям Красной Армии. Заметив движение обоза противника, Григорий Петрович сразу же перевел огонь на него и уничтожил три повозки с грузами, немецкими солдатами и офицерами. Победу мой дед встретил в Кёнигсберге.
В 1985 году награжден Орденом Отечественной войны II степени.
После войны дедушка вернулся на Родину, работал трактористом. Очень любил технику, мог часами напролет заниматься ею. Более 40 лет прожил с моей бабушкой Евдокией Сергеевной. Они воспитали троих сыновей и двух дочерей.
Я был совсем маленьким, когда дедушка ушел из жизни, но помню, что дед Гриша был очень добрый, и очень любил своих детей и внуков.
Помню своего деда, горжусь им!
В партизанской бригаде Героя Советского Союза Жунина
Сергей Кандыбо, государственный медицинский судебный эксперт управления судебно-медицинских экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области:
– Федор Григорьевич Кандыбо – мой прадедушка. Родом из деревни Витебской области. В ряды Красной Армии призван по мобилизации Круглянским РВК Могилевской области в мае 1941 года. Воевал в 542 стрелковом полку и сразу попал в плен. Находился в плену с мая по август 1941 года. Из плена бежал, вернулся в действующую армию. С сентября 1942 года по июль 1944 года боролся с врагом в составе партизанского отряда №36 бригады №8, возглавляемой Сергеем Георгиевичем Жуниным. Мой прадед был командиром отделения.
Партизанский отряд проводил диверсии на железной дороге, уничтожал немецкую технику, нападал на вражеские патрули. В наградном листе за подписью командира полковника С.Г. Жунина указано: «Кандыбо Ф.Г. смелый, дисциплинированный командир отделения. В 1943 году со своим отделением участвовал при разгроме гарнизона Шеверничи, Александрово (...) В засадах на шоссе 10.6.44, 15.6.44, 20.6.44, 3.7.44 своим отделением уничтожил 3 вражеские автомашины и 18 гитлеровцев».
Прадед награжден правительственными наградами: медалью «Партизану Отечественной войны» II степени, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
После войны Федор Григорьевич вернулся в родную деревню. Со слов отца, мой прадед был очень жизнерадостным человеком. Воспитывал пятерых детей. Еще до войны окончил сельскохозяйственный институт в г.Горки, работал зоотехником. О войне не очень любил говорить и вспоминать. Очень любил нянчиться с внуками. Из детских воспоминаний отца: дедушка приезжал на коне к ним в деревню, всегда радовался, носил на руках и подбрасывал отца в воздух, катал на коне верхом. Он был добрым и всегда всем, кто просил у него помощи, старался помочь.
Я не знал своего прадеда, но я им горжусь!