Герои журнала «Юный спасатель» приехали в гости в бобруйскую школу №19

Каждый ребенок знает, что журнал «Юный спасатель» очень познавательный и красочный. А еще для некоторых очень настойчивых и креативных он исполняет желания! На днях корреспонденты и герои журнала Филька и Лилька приехали в гости в бобруйскую школу №19.

Уж очень долго ждал своих любимых героев самый дружный 4-В класс. Филька и Лилька провели для ребят яркое мероприятие, где каждый из ребят получил много позитива и, конечно, полезных знаний. Герои журнала напомнили ребятам, что баловство с огнем очень опасно. Лучше и полезнее изучать что-то новое, заниматься наукой, спортом или творчеством. Юным друзьям гости подарили воздушные шарики, сладости и журналы «Юный спасатель».

Также этот день стал сказочным и для юного Ярослава из Бобруйска. Однажды мальчик попросил для своего брата футбольный мяч. «Юный спасатель» исполнил заветное желание для молодого спортсмена. Корреспонденты заверили, что мечты должны сбываться. Главное, верить в это и не забывать писать своему любимому журналу.