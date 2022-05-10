Герои живы, пока о них помнят потомки. Бобруйчанка рассказывает о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны

Каждый год бобруйчанка Надежда Капустина участвует в акции «Беларусь помнит», которая проводится в День Победы. В руках она несет фотографии родственников, которые погибли в 1943 году. Память о них передается в ее семье из поколения в поколение. О том, почему для нее важно это шествие, Надежда Степановна рассказала корреспонденту «БЖ».

– Моему отцу было 9 лет, когда его старших братьев расстреляли. Это было горе для всей семьи, моя бабушка так и не смогла пережить смерть сыновей, – рассказывает женщина.

Ее дяди – Арсений и Савелий Воробьевы родом из деревни Буда Горбацевичского сельсовета Бобруйского района. Когда началась война, братья, которым тогда было 14 и 17 лет, добровольцами ушли в партизанский отряд и стали служить в разведке, «работая» в штабах полиции. Старший Савелий – в Богушовке, младший Арсений – в Бобруйске. Все сведения они передавали командиру отряда Николаю Храпко. Однажды они получили задание уничтожить штаб в нашем городе. Им удалось заложить взрывчатку, однако предатель-односельчанин рассказал об этом фашистским оккупантам. Братьев задержали в районе рынка, после чего вывезли в лес и расстреляли возле поселка Еловики. К сожалению, родные до сих пор не знают, где именно они были погребены. – В детстве бабушка часто брала меня в лес. Мы ходили собирать грибы и ягоды. Идешь вот так, она находит какую-нибудь кочечку или муравейник, падает на это место и начинает голосить, причитать, что где-то здесь лежат ее сыночки. Вам не передать словами каково это было слышать. Родные их отговаривали от того, чтобы идти в партизаны, но они приняли решение самостоятельно и вступили на путь борьбы с врагом. В итоге все закончилось трагично, но по-другому они поступить не могли. Они видели в этом свой долг перед Родиной. Поэтому для меня участие в акции «Беларусь помнит» очень символично. Я отдаю дань памяти своим родным и благодарю их за жизнь, – говорит Надежда Степановна.

Долгие десятилетия семья женщины мечтала найти о них хоть какие-то сведения, и вот недавно в партизанском архиве в Национальной библиотеке внучатный племенник Арсения и Савелия Воробьевых, Филипп Капустин, нашел личные дела родственников.

– Я всегда помнил о героическом прошлом братьев своего деда. Хоть им и не удалось до конца довести задание, но все равно они совершили подвиг. Они отдали свои жизни за нас и нашу свободу. Возможно поэтому я и выбрал профессию военного, которая учит любить и защищать Родину, чтить память предков, – отмечает заместитель командира в/ч 22414 по идеологической работе (г.Борисов).