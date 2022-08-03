Германия вводит мораторий на прием украинских беженцев
ОНТ 26 0
Сложная обстановка во многих регионах.Так, в Бранденбурге столкнулись с перенаселением, а в Саксонии не хватает денег для выплаты пособий, сообщает ОНТ.
Мигрантам из Украины разрешено приезжать и жить на некоторых федеральных землях, только если у них там есть родственники – родители, дети или братья и сестры. Местные власти озадачены там, как защитить школы, детсады и медучреждения от перегрузки. А граждане Германии недовольны распределением бюджетных средств, ведь в стране полно внутренних проблем, требующих затрат.
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