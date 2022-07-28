Гепатит. Лучшее средство защиты – личная профилактика

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Он был объявлен ВОЗ и призван повысить осведомленность людей об этом заболевании и о тех, к которым он приводит. Несмотря на то что эффективная вакцинация против некоторых видов гепатита была создана более чем 25 лет назад, вирус продолжает ежегодно убивать около миллиона человек. Мы поговорили с Викторией Богданович, заведующим отделом эпидемиологии Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии, и расспросили о специфике заболевания и мерах профилактики.

– Виктория Владимировна, что такое вирусный гепатит и насколько актуально это заболевание для бобруйчан?

– Вирусные гепатиты составляют большую группу инфекционных заболеваний, характеризующихся симптомами общей интоксикации и преимущест­венным поражением печени. Наиболее ­часто в нашей республике регистрируются вирусные гепатиты А, В, С. За шесть месяцев 2022 года в Бобруйске и районе заре­гистрировано 88 случаев впервые выявленных вирусных гепатитов, что выше заболеваемости, зарегистрированной за аналогичный период 2021 года. В 87% случаев заболеваемость представлена вирусным гепатитом С.

– Каким образом можно зара­зиться этим недугом?

– Чаще всего реализуется половой механизм передачи инфекции – 62% заболевших, манипуляции с нарушением целостности кожи в несоответствующих санитарно-гигиенических условиях (тату, пирсинг, маникюр и др.) – 22%, при инъекционном употреблении наркотических средств инфекцию (гепатит С) получили 14% пациентов, выявлен 1 случай передачи инфекции от мамы новорожденному ребенку во время беременности и родов.

Вирусный гепатит А (ВГА)

В 2022 году в Бобруйске был диагностирован у двух заболевших. Он относится к числу наиболее широко распрост­раненных в мире кишечных инфекций. Его раньше называли болезнью Боткина. Заражение происходит при контакте с больным человеком, употреблении в пищу продуктов или воды, содержащей вирус. В начальном (преджелтушном) периоде, который длится от 3 до 7 дней, бывают гриппоподобные симптомы: повышение температуры до 37-39 оС, ­озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, могут быть небольшой нас­морк и боль в горле. В других случаях бывают диспепсические расстройства: снижение или исчезновение аппетита, боли и тяжесть в подложечной области или в правом подреберье, тошнота, рвота, иногда учащение стула до 2-5 раз в сутки.

Вирусный гепатит В (ВГВ)

Это наиболее опасная и широко распространенная во всех странах мира, в том числе и в Беларуси, форма вирусного гепатита, частая причина цирроза и первичного рака печени. Входит в десятку основных причин смерти населения (девятое место), намного опережая СПИД.

Может передаваться от больного человека к здоровому:

– при половых контактах;

– при использовании общих с больным зубных щеток, бритвенных и маникюрных приборов, мочалок, расчесок, полотенец, постельного белья, столовых приборов, игрушек;

– при нанесении татуировок, пирсинга, стрижки, маникюра, педикюра необеззараженным инструментарием;

– внутриутробно от матери к плоду либо во время родов, если мать больна ВГВ или является вирусоносителем;

– при внутривенном употреблении наркотиков в случае группового использования одного или нескольких шприцев; если раствор наркотика уже содержит вирус гепатита В, попавший в него в процессе производства, даже при использовании одноразового шприца.

Вирусный гепатит С

Передается от больного или вирусоносителя теми же путями, что и вирус гепатита В, однако в последние годы «лидером» стали наркотики. Количество инфицированных вирусным гепатитом С, по оценочным данным ВОЗ, в РБ составляет порядка 2% (около 200000 человек). Из них официально состоят на учете только около 50000 человек. Каждый год диагноз «хронический вирусный гепатит» выставляется примерно 5000 пациентам. Само по себе заболевание очень коварно. Чаще всего выявляется случайно при медосмотрах, при взятии анализов у пациентов, которые готовятся к операции, при проведении скрининга у беременных женщин и т.д.

В первые 3-6 месяцев после заражения инфекция не определяется стандартными методами анализов. Заболевание протекает незаметно, но необратимо поражает печень и другие органы, неизбежно приводя к циррозу или раку печени. Но даже в случае заражения печальных последствий можно избежать, своевременно начав обследование и прием лекарственных препаратов. В настоящее время организации здравоохранения Бобруйска и района в достаточном количестве обеспечены всем необходимым для диагностики и лечения вирусного гепатита С.

– Как предупредить заболевание вирусными гепатитами?

– Профилактика такая же, как и других кишечных инфекций. Существенное место в ней занимает неукоснительное соблюдение правил личной гигиены: мытье рук с мылом перед едой, после посещения туалета, поездки в транспорте, контакта с деньгами и другими предметами, на которых может находиться вирус. Необходимо тщательно мыть и обдавать кипятком фрукты, овощи, ягоды перед употреблением в пищу; пить кипяченую или бутилированную питьевую воду; не покупать продукты питания у продавцов «с улицы». Если был контакт с больным, необходимо обратиться к врачу для организации наблюдения и при необходимости лабораторного обследования.

– А можно ли сделать прививку?

– Существует также вакцинопрофилактика ВГВ. Сегодня в республике вакцинация проводится всем новорож­денным в первые сутки жизни и далее согласно Национальному календарю прививок, членам семьи больного гепатитом В или С, медикам, больным из групп риска.

В целом же профилактика как против ВГВ, так и ВГС должна быть направлена на прерывание искусственных и естест­венных путей попадания вируса в организм: борьба с наркоманией (до 90% лиц, вводящих наркотики внутривенно, могут быть заражены вирусами гепатитов В и С); пользование презервативом предохраняет от заражения половым путем; нельзя пользоваться чужими расческами, ножницами, полотенцами и другими предметами; нужно использовать только стерильный инструментарий для проведения косметологических, эстетических, парикмахерских процедур и т.д.

– Подводя итог, что Вы скажете нашим читателям?

– В большинстве случаев человек сам ответственен за здоровье и может защитить себя от многих заболеваний, в том числе и от вирусных гепатитов, соблюдая меры личной профилактики и требуя этого от тех, от кого зачастую зависит его безопасность. Берегите себя для тех, кого любите, и не пренебрегайте мерами профилактики!