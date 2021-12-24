«Геноцид: преступления без сроков давности». В гимназии №2 прошел урок мужества в рамках республиканской акции «Беларусь помнит»

Под таким названием в рамках республиканской патриотической акции «Беларусь помнит» для старшеклассников гимназии № 2 города Бобруйска (директор учреждения образования – Ирина Каранкевич) был проведен урок мужества. Мероприятие подготовили и провели активисты первичной организации Белорусского союза офицеров 147-го зенитного ракетного полка, офицеры в отставке полковник Анатолий Дубинский (Почетный солдат 147-й зрбр, председатель ветеранской организации соединения), подполковники Сергей Богомолов (Почетный ветеран Могилевской области) и Виктор Филонов (член Белорусского союза журналистов).

Поводом для встречи послужило принятие депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь законопроекта «О геноциде белорусского народа».

Офицеры рассказали школьникам, что Закон состоит из пяти статей и разработан в целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Было разъяснено, что согласно ст. 1 проекта закона, геноцидом белорусского народа являются совершенные нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями во время ВОВ и злодеяния в послевоенный период.

Подполковник в отставке Сергей Богомолов представил и прокомментировал подготовленные им к трансляции документальные видеофильмы. Так, ролик «Верните память» напомнил об открытии в Бобруйске в 2013 году мемориала мужества и скорби, перезахоронении останков 560 воинов Красной Армии и мирных жителей, зверски замученных фашистами в лагере смерти на территории бобруйской крепости в годы оккупации.

А видеофильм «Помните об ушедших, думайте о живых» поведал о горестной судьбе малолетних узников одного из крупнейших детских донорских концлагерей, располагавшегося в деревне Красный Берег Жлобинского района. Именно здесь в 1943 году гитлеровцы создали лагерь, через который прошло около 12 тысяч детей в возрасте от восьми до четырнадцати лет. В основном это были девочки с первой группой крови и положительным резус-фактором. Лагерь был сборным пунктом, где дети проходили медицинское обследование, часть из них впоследствии высылалась в Германию в качестве доноров для раненых. Известно, что таким образом были отправлены около 1990 детей Рогачевского, Добрушского и Жлобинского районов. Кровозабор гитлеровские изуверы производили и в краснобережском концлагере, причем жестоко экспериментировали и применяли особые методы, описание которых шокирует своей бесчеловечностью. В общей сложности, в концлагере погибло более 5 тысяч человек. И это были дети…

Сейчас на этом месте расположен мемориал. В апреле текущего года дань памяти малолетним жертвам фашизма отдали военнослужащие Бобруйского гарнизона - участники автопробега, стартовавшего с территории авиагородка города на Березине.

Майор Владимир Моняк, офицер по информационно-пропагандистской работе 147-го зенитного ракетного полка. Фото автора и из архива Виктора Филонова.