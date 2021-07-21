Где в Бобруйске предоставляют услуги сиделки?

Отделение социальной помощи на дому учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» оказывает услуги сиделки гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию и передвижению.

Услуги сиделки предоставляются от 10 до 40 часов в неделю (понедельник – пятница, в пределах установленного рабочего времени с 8.00 до 17.00 часов).

Стоимость одного часа оказания услуг сиделки:

гражданам – 1,09 рубля (семье – 0,87 рубля для каждого члена семьи);

малообеспеченным одиноким гражданам – 0,65 рубля (семье – 0,56 рубля для каждого члена семьи).

Для оказания услуги сиделки необходимо предоставить следующие документы:

письменное заявление;

документ, удостоверяющий личность;

документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида, ветерана Великой Отечественной войны и т.п.), для граждан, относящихся к категории пользующихся льготами;

медицинская справка о состоянии здоровья, содержащая информацию о наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских противопоказаний для оказания услуги.

По вопросу предоставления услуги сиделки необходимо обратиться в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» по адресу: г. Бобруйск, ул. К.Либкнехта, д. 58, каб. 206. Телефон: 72 10 86.

Режим работы: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Выходные дни – суббота, воскресенье.