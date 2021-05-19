Где можно оздоровить детей в летний период?

31 мая для школьников прозвенит последний звонок, который ознаменует наступление летних каникул. Это прекрасное время для оздоровления детей и подростков. Отдохнуть с пользой можно в загородных лагерях. Рассказываем, в каких.

На сайте Могилевского облисполкома указаны пять лагерей, которые находятся в непосредственной близости от Бобруйска: «Мечта», «Ромашка», «Щатково», «Птичь», «Бобренок-2010». Именно они станут эпицентром притяжения мальчишек и девчонок начиная с первых чисел июня. Кстати, возрастная планка увеличилась: сегодня лагеря готовы принять 16-17-летних подростков. Выросла и стоимость одной смены – в среднем на 20-30 рублей. Размер государственной дотации составляет 215 рублей. Ею пользуются дети, родители которых уплачивают социальные страховые взносы – это касается как ИП, так и всех работников предприятий независимо от формы собственности. Родителям, которые хотят отправить своего ребенка в загородный лагерь, нужно обращаться в комиссии по оздоровлению по месту работы. Индивидуальным предпринимателям – в представительство «Могилевского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно- курортному лечению населения» в Бобруйске (ул. К. Либкнехта, 77). Телефоны: 74-50-25 (специалист по Ленинскому району – Валентина Николаевна Селезнева), 74-50-24 (специалист по Первомайскому району – Елена Григорьевна Лебедева).

«Мечта» (управление по образованию Бобруйского горисполкома) д. Соломенка. Полная стоимость путевок: 450, 465 и 477 рублей. Даты заездов: 3.06 – 20.06, 24.06 – 11.07, 15.07 – 1.08, 5.08 – 22.08.

«Ромашка» (ОАО «Беларусьрезинотехника») д. Щатково. Полная стоимость путевок: 526, 539 и 546 рублей. Даты заездов: 3.06 – 20.06, 24.06 – 11.07, 15.07 – 1.08, 5.08 – 22.08.

«Щатково» (РУП «Могилевэнерго») д. Щатково. Полная стоимость путевок: 536,22, 536,94 и 537,30 рубля. Даты заездов: 1.06 – 18.06, 22.06 – 9.07, 13.07 – 30.07 и 3.08 – 20.08.

«Бобренок-2010» (отдел по образованию, спорту и туризму Бобруйского райисполкома) д. Щатково. Полная стоимость путевок: 461, 472, 479 рублей. Даты заездов: 3.06 – 20.06, 28.06 – 15.07, 19.07 – 5.08 и 9.08 – 26.08.

«Птичь» (ГУО «Глусская санаторная школа-интернат для детей с соматической патологией) д. Городок (Глусский район). Полная стоимость путевок: 445,80, 456,80 и 464 рубля. Даты заездов: 5.06 – 22.06, 26.06 – 13.07, 17.07 – 3.08.