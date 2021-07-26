Где и кому можно купаться в Бобруйске?

По состоянию на 26 июля купание в Бобруйске разрешено на трех пляжах (с ограничениями). Об этом корреспонденту «Бабруйскага жыцця» сообщил Сергей Шинкарев, заведующий отделом гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы проведены обследования зон рекреации, в том числе проведены лабораторные исследования проб воды, часть из которых не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.

В Бобруйске взрослым и детям можно купаться можно на городском пляже № 1 «Центральный», на пляже на реке Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина». Купание на городском пляже №2 (6-й микрорайон) разрешено только взрослым . В зоне рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина» купание запрещено .

В соответствии со статьей 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за купание в запрещенных местах установлен штраф от 1 до 3 базовых величин.

Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.