Газовая горелка чуть не стала причиной пожара на Минской

30 марта по 101 поступило сообщение о горящей горелке на газоне возле многоэтажки по улице Минской в Бобруйске.

По прибытии подразделений МЧС наблюдалось горение пятилитрового баллона с газом (пропан) на газоне. В результате проведенной разведки было установлено, что в одной из квартир произошла вспышка паров газа. Ввиду неосторожного использования горелки, гражданка К. получила ожоги рук, ей была оказана медицинская помощь. После вспышки гражданка выкинула горящую горелку в окно. В результате горения огнем повреждено некоторое имущество на кухне.