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Происшествия

Газовая горелка чуть не стала причиной пожара на Минской

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Газовая горелка чуть не стала причиной пожара на Минской

30 марта  по 101 поступило сообщение  о горящей горелке на газоне возле многоэтажки по улице Минской в Бобруйске.

По прибытии подразделений МЧС наблюдалось горение пятилитрового баллона с газом (пропан) на газоне. В результате проведенной разведки было установлено, что в одной из квартир произошла вспышка паров газа. Ввиду неосторожного использования горелки, гражданка К. получила ожоги рук, ей была оказана медицинская помощь. После вспышки гражданка выкинула горящую горелку в окно.  В результате горения огнем повреждено некоторое имущество на кухне.

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