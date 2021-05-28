Николай Силков: газетный специалист обязан уметь работать с цифровыми источниками

Об этом заявил сегодня во время панельной дискуссии на I Форуме медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации» главный редактор газеты «Бабруйскае жыццё» Николай Силков, говоря о конвергентности:

– Пытаемся выйти на новые рынки, в том числе новые рынки донесения информации. Региональная пресса смирилась, что она – для людей старше 60. Мы забыли, что каждый возрастной состав должен получать информацию в удобном виде.

По мнению Николая Силкова, аудитория старшего возраста получает информацию из газет, пользователи среднего возраста – из интернета, а молодежь – из телеграм-каналов. Решение задачи – отказаться от идеи о том, что сайт – это просто приложение газеты.

– Хотим мы переходить к конвергентности или нет, ситуация диктует, что газетный специалист обязан уметь работать и с цифровыми источниками, – заключил главный редактор.

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