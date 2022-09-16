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78-й театральный сезон открылся в бобруйском театре мелодраматической комедией и теплыми словами

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78-й театральный сезон открылся в бобруйском театре мелодраматической комедией и теплыми словами

Вечером 16 сентября в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича в Бобруйске состоялось открытие 78-го театрального сезона, сообщает Bobrlife.

В этот день зрителям показали мелодраматическую комедию «Смешанные чувства, или Два старых краба с нежным панцирем».

Перед началом спектакля мы пообщались со зрителями:

Я стараюсь ходить в театр почаще. Очень люблю его. Сегодня пришла на открытие нового сезона. Еще не видела этот спектакль, поэтому очень ждала его. Я знаю, что в этой мелодраматической комедии актер Александр Парфенович играет одну из главных ролей. Это мой любимый актер бобруйского театра. Хожу частенько, например, смотрю гастрольные выступления, а с внуками хожу на детские спектакли, – поделилась бобруйчанка Елена Голубина.

Cовет ветеранов ОАО “Белшина” для нас приобрел билеты и коллективом из 20 человек пришли сегодня на открытие театрального сезона. Мы выражаем благодарность руководству нашего предприятия. Приятно, что нас не забывают и устраивают нам такие встречи, – рассказали Светлана Воронова и Алла Михолап.

Как это было, смотрите ниже в большом фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

Завершением праздничного вечера стало поздравление с юбилеем актрисы Елены Сафроновой и теплые слова благодарности директора учреждения культуры Вероники Винель преданным бобруйскому театру зрителям.

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