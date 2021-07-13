ГАИ рекомендовала водителям быть осторожными в жаркую погоду

Госавтоинспекция рекомендовала водителям быть более внимательными и осторожными в жаркую погоду. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Переутомление за рулем - естественная реакция организма на длительное управление автомобилем, связанное со значительной нервной нагрузкой. Опасности можно ожидать как от других заснувших за рулем водителей, потерявших управление, так и от самого себя, если не отдохнуть перед поездкой и несколько часов подряд вести автомобиль, - рассказали в ОГАИ. - Переутомление сопровождается плохим самочувствием, притуплением внимания, снижением концентрации, быстрой утомляемостью и даже бессонницей. Опасность ДТП резко возрастает после 8-10 часов непрерывного вождения. Многие водители начинают чувствовать усталость уже через 2-3 часа нахождения за рулем, и, как правило, перед поездкой они не отдыхают".

Как отметили в Госавтоинспекции, один час вождения в условиях интенсивного движения приравнивается к шести часам деятельности человека, занятого тяжелым физическим трудом. При управлении автомобилем в течение часа со скоростью 100 км/ч водитель устает так же, как люди после четырех часов тяжелого умственного труда. Кроме того, на самочувствие влияет плохое освещение дороги ночью, неблагоприятные погодные условия, шум и вибрации в кабине, последствия употребления алкоголя и лекарств. Отсюда возникает невнимательность, неосторожность, рассеянность, медлительность. Все это влияет на безопасность дорожного движения: у водителя отмечается запоздалая реакция на дорожную обстановку, знаки, сигналы светофора, он с трудом выдерживает скоростной режим и прямолинейность движения.

Особую опасность представляют ночные рейсы для водителей старше 55 лет. "Ночью шоферы этой возрастной группы совершают в два раза больше аварий, чем днем. Дело в том, что с возрастом, несмотря на большой водительский опыт, ухудшаются психические и физиологические функции, непосредственно влияющие на безопасность вождения. При длительной езде ночью утомление может привести к галлюцинациям. Например, по пути может показаться дом или зверь, переходящий дорогу, могут просто возникнуть туманные пятна или предметы неопределенной формы. В таких случаях водитель резко тормозит или сворачивает в сторону, затем убеждается, что на самом деле на дороге никакого препятствия нет", - сказала Анна Тиханович.

"Единственное средство спасения от галлюцинаций - отдых. Необходимо делать перерывы, при возникновении усталости останавливаться и отдыхать. Важно осознавать: лучше чуть позже приехать в место назначения, чем попасть в ДТП из-за утомления или вообще заснуть за рулем", - добавили в ведомстве.