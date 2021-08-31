ГАИ призывает водителей и пешеходов в туман быть предельно осторожными

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения в туман быть предельно внимательными и осторожными, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Госавтоинспекция Минской области напоминает водителям, которые оказались в полосе тумана: нужно включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств, избегать резких торможений и перестроений.

"Кроме того, лучше отказаться от обгона - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости, - отметили в УВД. - Поскольку из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, нужно быть готовыми к тому, что люди будут двигаться по краю проезжей части".

В туман, а также в темное время суток пешеходам необходимо прикреплять к одежде световозвращающие элементы.