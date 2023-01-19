ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательными при тумане

ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть осторожными и внимательными из-за тумана. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Автомобилистам рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и местами притяжения горожан - школами, больницами, торговыми центрами и др. Также следует отказаться от опережений - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости.

Пешеходам следует в темное время суток прикрепить к одежде световозвращающие элементы. Важно следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды. Переходить дорогу необходимо исключительно в специально предусмотренных для этого местах, заранее убедившись в безопасности своих действий.