ГАИ отмечает участившиеся случаи наезда на детей по вине водителей

Если раньше большинство ДТП с участием детей-пешеходов происходило по их собственной вине, то данные января - апреля 2021 года показывают, что в 78% случаев виноваты водители. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Анна Банадык.

С 25 мая по 5 июня, в непростой переходный период, когда у детей начались каникулы, но не все родители успели решить вопрос их безопасного досуга, МВД проводит специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Мероприятие призвано привлечь всеобщее внимание к безопасности детей на дороге, особое внимание будет сосредоточено на профилактической работе со взрослыми.

"Особое внимание уделяется соблюдению скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозке детей", - подчеркнула Анна Банадык. Она добавила, что это три основные триггера возникновения ДТП с участием детей.

В мае погиб один ребенок - водитель выехал за пределы проезжей части. С начала года 30 детей получили травмы, сейчас ежедневно фиксируется примерно по два-три случая, когда ребенок попадает в неприятность на дороге, чаще всего во дворах.

"С января по апрель дети стали участниками 102 ДТП, 6 детей погибли, 106 получили травмы. Из погибших три ребенка были пассажирами, три - пешеходами", - привела данные Анна Банадык. Нарушений правил перевозки детей, к сожалению, стало больше.

Что касается травмирования и гибели детей-пешеходов, то 78% ДТП происходит по вине водителей. Чаще всего по той причине, что ребенок внезапно выбегает на дорогу из-за припаркованного автомобиля.

За 4 месяца было 3 раненых ребенка-велосипедиста, но сейчас, с приходом тепла, проблема может обостриться, поэтому родителям нужно напомнить детям о правилах езды, заключила представитель ГАИ.