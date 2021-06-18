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Профилактика

ГАИ напоминает правила вождения в жару

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ГАИ напоминает правила вождения в жару

Одной из причин дорожно-транспортных происшествий, происходящих в летнее время года, становится резкое ухудшение состояния здоровья водителя.

В жаркую погоду нелегко находиться за рулем. У многих водителей появляется вялость и сонливость, иногда агрессия. При этом снижается концентрация внимания и скорость реагирования на нештатные дорожные ситуации. Поэтому настоятельно рекомендуем водителям контролировать свое самочувствие во время движения, быть собраннее и аккуратнее в сложных погодных условиях; если нет крайней необходимости в путешествии, отказаться от поездки, уметь правильно рассчитать свои силы.

От летней жары страдают не только люди, но и техника. Главная опасность, которая подстерегает владельца транспортного средства в жаркую погоду, – это перегрев. При высоких температурах система охлаждения двигателя испытывает нагрузки, и даже самая незначительная ее неисправность может привести к неприятным последствиям.

Для надежной работы системы охлаждения в зной очень важны ее исправность, достаточное количество охлаждающей жидкости и отсутствие загрязнений радиатора, о чем важно позаботиться заранее, т.е. на предупреждение.

Также в знойную погоду увеличивается вероятность расслоения и разрушения покрышки. Важно проверить состояние шин перед поездкой и подкачать колеса, что уменьшит деформацию резины и ее нагрев при движении.

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