ГАИ напоминает об опасности выхода на дорогу диких животных

Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах – явление нередкое, а последствия подобных ДТП весьма серьезные. В УГАИ УВД облисполкома напоминает об опасности выхода на дорогу диких животных

- Если на пути движения автомобиля или на обочине появилось дикое животное, необходимо максимально снизить скорость. Особую осторожность необходимо проявлять в зоне действия предупреждающего знака "Дикое животные". В ночное время при такой встрече необходимо остановить автомобиль, выключить фары (но оставить включенными габариты), включить аварийку и дать возможность животному покинуть проезжую часть, - отмечают в Госавтоинспекции.