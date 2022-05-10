ГАИ напоминает об опасности выхода на дорогу диких животных
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Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах – явление нередкое, а последствия подобных ДТП весьма серьезные. В УГАИ УВД облисполкома напоминает об опасности выхода на дорогу диких животных
- Если на пути движения автомобиля или на обочине появилось дикое животное, необходимо максимально снизить скорость. Особую осторожность необходимо проявлять в зоне действия предупреждающего знака "Дикое животные". В ночное время при такой встрече необходимо остановить автомобиль, выключить фары (но оставить включенными габариты), включить аварийку и дать возможность животному покинуть проезжую часть, - отмечают в Госавтоинспекции.
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