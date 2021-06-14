ГАИ напоминает об опасности выхода на дорогу диких животных

ДТП с дикими животными имеют серьезные последствия как для транспорта, так и для водителей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Животные выходят на автодороги по различным причинам: чаще всего - направляясь к местам кормежки и обратно к месту отдыха, некоторых привлекает разбросанная дорожными службами соль, нередко дикие животные выбегают на дороги при преследовании их хищниками. В большинстве случаев столкновения можно избежать. Если на пути движения автомобиля или на обочине появилось дикое животное, необходимо максимально снизить скорость до возможности моментально остановиться", - рассказали в МВД.

Обычно дикое животное воспринимает движущийся автомобиль как хищника, пытающегося отрезать пути отступления, поэтому в последний момент бросается через дорогу. Адекватно оценить скорость автомобиля животное не в состоянии, в результате на полном ходу может произойти столкновение.

Животное, оказавшееся в ночное время в свете фар, ослеплено, темноту за пределами пучка света оно воспринимает как стену и начинает метаться, не видя ничего, кроме освещенного участка дороги и фар. В такой ситуации следует остановиться, выключить фары (но оставить включенными габариты), включить аварийку.

"Соблюдение ПДД, в том числе скоростного режима, и особая осторожность в зоне действия знака "Дикие животные" существенно снизят риск аварий, связанных с внезапным появлением животных на дорогах", - добавили в ведомстве.

За истекшие выходные в стране произошло 14 учетных ДТП, в которых два человека погибли и 12 - получили травмы. Установлены 159 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 386 водителей не имели права управления транспортным средством.