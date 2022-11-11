ГАИ напоминает о подготовке автомобиля к зиме
3 0
Согласно требованиям ПДД зимняя резина должна быть установлена на автомобиле не позднее 1 декабря, но лучше сделать это заранее - с первыми ночными заморозками.
- "Зима" устанавливается на всех колесах и должна иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. Однако недостаточно подготовить к морозному сезону только авто, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения: выбирайте безопасную скорость, увеличивайте интервал и дистанцию между транспортными средствами, откажитесь от рискованных маневров, избегайте резких торможений, - отмечают в УВД облисполкома.
Особую осторожность в данных погодных условиях необходимо проявлять и пешеходам.
- Будьте внимательны при переходе дороги, - напоминают в ведомстве. - Не забывайте обозначать себя светоотражающими элементами.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
ГАИ напоминает о подготовке автомобиля к зиме
-
Акция «Не прожигай свою жизнь» прошла на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
-
МВД с 10 ноября проводит комплекс мероприятий по профилактике педофилии
-
Два пьяных водителя и 6 бесправников задержаны утром 8 ноября — прошла спецоперация «Фильтр»
-
На Бобруйщине стартовала акция «Не прожигай свою жизнь!»