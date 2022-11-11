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Профилактика

ГАИ напоминает о подготовке автомобиля к зиме

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ГАИ напоминает о подготовке автомобиля к зиме

Согласно требованиям ПДД зимняя резина должна быть установлена на автомобиле не позднее 1 декабря, но лучше сделать это заранее - с первыми ночными заморозками.

- "Зима" устанавливается на всех колесах и должна иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. Однако недостаточно подготовить к морозному сезону только авто, следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения: выбирайте безопасную  скорость, увеличивайте интервал и дистанцию между транспортными средствами,  откажитесь от рискованных маневров, избегайте резких торможений, - отмечают в УВД облисполкома.

Особую осторожность в данных погодных условиях необходимо проявлять и пешеходам.

- Будьте внимательны при переходе дороги, - напоминают в ведомстве. - Не забывайте обозначать себя светоотражающими элементами.

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