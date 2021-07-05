ГАИ контролирует метры от водоема до парковки авто

Погода благоприятствует тому, что многие граждане отдыхают в парках, в лесу, на водоемах не только в выходные, но и в будние дни. Кто-то прямо с работы едет прогуляться в тенистом сквере, а кто-то прокатиться на велосипедах или искупаться. Многие добираются к месту на автомобиле, однако не всегда оставляют его в разрешенном для этого месте, паркуясь на «зеленой зоне».

Увы, многие водители намеренно «не замечают» дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». За невыполнение его требования (а также требований других дорожных знаков) предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин (ч.8 ст.18.13 КоАП Республики Беларусь).

Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно осуществляют контроль.

ГАИ настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила нахождения в местах отдыха.

В выходные дни на загородных трассах возрастает интенсивность движения, увеличивается аварийность. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил и предельную осторожность за рулем! Не совершайте рискованных маневров – все действия за рулем должны быть контролируемыми, а главное, безопасными для всех участников движения!

Не садитесь за руль, если употребляли алкогольные напитки. В жаркую погоду даже минимальная доза алкоголя может стать причиной трагедии или несчастного случая на воде или дороге.

Госавтоинспекция напоминает всем, что своевременное информирование милиции о фактах управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, помогает избежать ДТП и сохранить человеческие жизни.

Осуществляя звонок, следует сообщить место или направление движения автомобиля, цвет, регистрационный знак, марку машины.

Наберите 102! И спасите от необдуманных действий того, кто сел или собирается сесть за руль, будучи нетрезвым!