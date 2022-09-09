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Происшествия

ГАИ ищет свидетелей ДТП

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ГАИ ищет свидетелей ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 4 сентября 2022 года около 13 часов 30 минут водитель, управляя автомобилем «Mazda Premacy», двигаясь по улице Рокоссовского в городе Бобруйске, со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ в направлении улицы Гагарина, в районе дома 84, при повороте налево, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении, мотоциклу «Yamaha XV 1900», в результате чего последний прибегнул к экстренному торможению, потерял управление и упал на проезжую часть дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения, транспортное средство получило механические повреждения.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефонам: 59-01-99 или 102.

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