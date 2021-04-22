ГАИ Бобруйска выявила 53 нарушения в работе такси

Транспортная инспекция совместно с госавтоинспекторами ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома провели комплекс целевых мероприятий за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности при выполнении перевозок пассажиров автомобилями такси. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В ходе проведения мероприятий было выявлено 53 нарушения со стороны перевозчиков. Наиболее часто совершаемыми нарушениями являются допуск водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового медицинского освидетельствования или контроля, нарушение внешнего и внутреннего оформления автомобилей такси, отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Следует отметить, что ответственность за организацию работы по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров возлагается на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся автомобильными перевозчиками. Виновные привлечены к административной ответственности, а руководителям предприятий вынесены требования (предписания) на устранение нарушений.

В УВД напомнили, что за эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого его владельцем не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, если собственником (владельцем) такого транспортного средства являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, наступает административная ответственность в виде штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти до пятнадцати базовых величин. А в случае совершения дорожно-транспортного происшествия - предусмотрено взыскание в виде штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от 15 до 25 базовых величин.

За допуск к управлению транспортным средством лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо водителя, не прошедшего в предусмотренном законодательством случае обследование или контроль, либо лица, не имеющего права управления транспортным средством, - наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от восьми до сорока пяти базовых величин.

За то же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа в размере от 15 до 50 базовых величин.