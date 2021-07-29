ГАИ Бобруйска проведет рейдовые мероприятия на территории города и района

В период времени с 30 июля по 2 августа Госавтоинспекция города Бобруйска проведет рейдовые мероприятия на территории города, а также Бобруйского района.

На контроле сотрудников будет выявление грубых нарушений Правил дорожного движения, которые являются основными причинами дорожно – транспортных происшествий с тяжкими последствиями: управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и (или) не имеющими права управления, нарушения правил обгона и маневрирования, перевозка юных пассажиров, непредставление преимущества пешеходам, нарушения со стороны пешеходов и других участников движения (использования велосипедов и иных средств персональной мобильности, а также нарушения ПДД со стороны лиц управляющих мототранспортом. Данное мероприятие будет проходить с использованием мотопатрулей.

Детей в возрасте до 5-ти лет необходимо перевозить в детских автокреслах. Пассажирам в возрасте от 5 до 12-ти лет следует приобрести бустеры, специальные подушки для сидения, позволяющие безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Допускается перевозить детей до 12 лет без специальных устройств, если рост ребенка выше 150 см или в автомобилях такси.

За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров – наступает ответственность в виде штрафа в размере до четырех базовых величин

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, – влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха включительно – влечет наложение штрафа в размере ста базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влечет наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.