Футболисты «Белшины» встретятся с ФК «Крумкачы»

В матче шестнадцатого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года среди команд первой лиги футболисты «Белшины» 31 июля встретятся с ФК «Крумкачы» (Минск). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 18:30. Вход на игру для взрослых – 3.50 руб., для детей – 1.50 руб.

Стала известна судейская бригада, которая будет обслуживать игру 16 тура чемпионата Беларуси «Белшина» – «Крумкачы»: главный судья – Виталий Севостьяник (Гродно), помощники судьи – Сергей Фиринович (Гродно) и Сергей Гидревич (Гродно), резервный судья – Валерий Голомзик (Бобруйск). Инспектор матча – Валерий Величко (Минск).

Команда из Минска была основана в 2014 году. Дважды (в 2015 и 2020 годах) «Крумкачы» занимали третью строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси среди команд первой лиги. И дважды были вторыми (2014, 2018 гг.) во второй лиге.

Команды из Бобруйска и Минска провели между собой 6 встреч, из них в высшей лиге – 2, в первой лиге – 3 и 1 товарищеский матч. В одном матче (23 ноября 2019 г.) победу со счетом 2:1 праздновали «красно-черные», в двух лучшими были футболисты из Минска, и три встречи закончились вничью.