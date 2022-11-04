В матче двадцать девятого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2022 года среди команд высшей лиги футболисты «Белшины» 6 ноября встретятся с ФК «Славия-Мозырь» (Мозырь). Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак». Начало – в 14:00. Вход - бесплатный.

Стала известна судейская бригада, которая будет обслуживать игру 29 тура чемпионата Беларуси «Белшина» – «Славия-Мозырь»: главный судья – Антон Лашук (Минск), помощники судьи – Юрий Хоруженко (Минск) и Юрий Низовцев (Минск), резервный судья – Виталий Полтаржицкий (Червень). Инспектор матча – Юрий Майстров (Фаниполь). Делегат встречи – Наталия Воробьева (Минск).

Наш соперник, ФК «Славия-Мозырь» основан в 1987 году. Двукратный чемпион Беларуси: 1996, 2000 годы. Серебряный призер чемпионата: 1995, 1999 гг. Двукратный обладатель Кубка Беларуси: 1996, 2000 гг. Финалист Кубка Беларуси: 1999, 2001 гг. В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу с 1995 г. (с перерывами).

Команды из Бобруйска и Мозыря провели между собой 51 встречу. Из них в высшей лиге – 33, в первой лиге – 11, в розыгрыше Кубка Беларуси – 5 и две товарищеские. В 20-ти матчах победу праздновали «красно-черные», в 18-и лучшими были футболисты из Мозыря, 13 встреч закончились вничью. Самая крупная победа наших земляков над оппонентами со счетом 6:1 была зафиксирована в мае 2002 года.

Матч дублирующих составов команд пройдет 7 ноября на стадионе имени Александра Прокопенко. Вход свободный.